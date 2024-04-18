Какая ситуация в Часовом Яру — военный рассказал о тяжелых боях

Украинские военные на Бахмутском направлении. Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak

Наши военные держат активную оборонную и не дают врагу продвинуться к Часовому Яру в Донецкой области. Ситуация сложная, но у россиян нет для масштабного наступления живой силы и техники.

Об этом рассказал заместитель командира батальона 5 отдельной штурмовой бригады Алексей Тарасенко в эфире телемарафона.

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Тарасенко рассказал, что ситуация на Бахмутском направлении сложная, но у врага нет достаточно для масштабного наступления живой силы и техники.

"Оккупанты используют по одной БМП или танку, чтобы вклиниться куда-нибудь. Также применяют реактивную артиллерию, FPV-дроны, пытаются контролировать наши изменения", — пояснил военнослужащий.

Он также добавил, что ситуация существенно не меняется и никаких успехов в захватнической армии не предвидится.

Карта боевых действий. Фото: deepstatemap.live

Напомним, недавно аналитики ISW отметили, что постоянные контрнаступательные действия россиян возле Часового Яра приведут к постепенному росту потерь врага, пока у украинских защитников есть необходима техника.

Также известно, что россиянам пришел приказ захватить Часов Яр ко Дню Победы 9 мая. Однако им не удастся этого сделать на фоне нехватки боеприпасов.

В то же время Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал-полковник Александр Сырский заявил, что Часов Яр остается под контролем Сил обороны Украины. Все попытки российских захватчиков прорваться в этот населенный пункт потерпели неудачу.