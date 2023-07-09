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Какие преимущества получили ВСУ от бунта Пригожина: объяснение ISW

9 июля 2023 07:20
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Бунт Пригожина - какую выгоду получили ВСУ
Боец ВСУ сидит на боевой машине. Фото: Генштаб ВСУ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Внутренние проблемы в российской ЧВК "Вагнер" после недавнего бунта принесли определенные выгоды для Вооруженных сил Украины. При этом последствия восстания в "Вагнере" и влияние этого на главу ЧВК Евгения Пригожина до сих пор не полностью понятны.

Об этом сообщает американский Институт изучения войны.

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Аналитики ISW уверены, что украинская сторона уже извлекла преимущества из данной ситуации и потенциально может получить еще больше выгод.

Эксперты отмечают, что реакция президента России Владимира Путина на бунт ЧВК "Вагнер" на данный момент скорее всего, ограничит их возможности участвовать в конфликте на украинской территории. Это может уменьшить в целом российский потенциал для ведения наступательных действий в Украине.

Также эксперты указывают на то, что быстрый отход ЧВК "Вагнер" из Бахмута в Донецкой области ослабил российские позиции в данном регионе, что способствовало важным тактическим достижениям, которые удалось осуществить украинским силам в районе этого города.

Напомним, что наступление наемников криминальной группировки ЧВК "Вагнер" с территории Беларуси маловероятно. Однако в случае чего Силы Обороны Украины готовы дать достойный отпор.

Также мы писали, что строительство лагерей для наемников ЧВК "Вагнер", связанных с Пригожиным, началось в Осиповицком районе, расположенном на юго-западе Могилевской области в Белоруссии. Снимки, сделанные местным жителем, показывают палатки, буржуйки и настилы внутри них.

Добавим, что "марш справедливости" был нацелен на борьбу с предателями и мобилизацию общества. Евгений Пригожин заявил об этом в своем последнем обращении.

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