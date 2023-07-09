Бунт Пригожина - какую выгоду получили ВСУ

Какие преимущества получили ВСУ от бунта Пригожина: объяснение ISW
Внутренние проблемы в российской ЧВК "Вагнер" после недавнего бунта принесли определенные выгоды для Вооруженных сил Украины. При этом последствия восстания в "Вагнере" и влияние этого на главу ЧВК Евгения Пригожина до сих пор не полностью понятны.
Об этом сообщает американский Институт изучения войны.
Какую выгоду ВСУ принес бунт Пригожина
Аналитики ISW уверены, что украинская сторона уже извлекла преимущества из данной ситуации и потенциально может получить еще больше выгод.
Эксперты отмечают, что реакция президента России Владимира Путина на бунт ЧВК "Вагнер" на данный момент скорее всего, ограничит их возможности участвовать в конфликте на украинской территории. Это может уменьшить в целом российский потенциал для ведения наступательных действий в Украине.
Также эксперты указывают на то, что быстрый отход ЧВК "Вагнер" из Бахмута в Донецкой области ослабил российские позиции в данном регионе, что способствовало важным тактическим достижениям, которые удалось осуществить украинским силам в районе этого города.
Напомним, что наступление наемников криминальной группировки ЧВК "Вагнер" с территории Беларуси маловероятно. Однако в случае чего Силы Обороны Украины готовы дать достойный отпор.
Также мы писали, что строительство лагерей для наемников ЧВК "Вагнер", связанных с Пригожиным, началось в Осиповицком районе, расположенном на юго-западе Могилевской области в Белоруссии. Снимки, сделанные местным жителем, показывают палатки, буржуйки и настилы внутри них.
Добавим, что "марш справедливости" был нацелен на борьбу с предателями и мобилизацию общества. Евгений Пригожин заявил об этом в своем последнем обращении.