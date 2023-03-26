Как выглядит сегодня Угледар: в Донецкой ОВА показали жуткие фото

Угледар фактически разрушен после месяцев тяжелых боев

В Донецкой областной военной администрации показали масштабы разрушений в городе Угледар в результате вражеских атак. Город находится вблизи линии столкновения, здесь уже много месяцев идут тяжелые бои.

Фото с высоты опубликовал глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

Жуткие кадры из Угледара

На кадрах, опубликованных в Донецкой военной администрации видно, что российские обстрелы разрушили Угледар до основания.

В результате обстрелов повреждены или полностью разрушены все здания и объекты инфраструктуры в городе.

Напомним, ранее сообщалось, что российские оккупационные войска ведут активные обстрелы Угледара. В ночь на 12 марта они обстреляли город запрещенными боеприпасами.

Также мы писали, что оккупанты хотят возобновить наступательные операции на Угледар. Однако аналитики говорят, что это не даст захватчикам преимущества.

Добавим, командование россии отправило на Угледарское направление подразделение бригады, которое создавалось для войны в Чечне.