Как выглядит сегодня Угледар: в Донецкой ОВА показали жуткие фото
В Донецкой областной военной администрации показали масштабы разрушений в городе Угледар в результате вражеских атак. Город находится вблизи линии столкновения, здесь уже много месяцев идут тяжелые бои.
Фото с высоты опубликовал глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
-
Ани Лорак выступила с неожиданным объяснением, почему сбежала в россию
-
Погода капризничает: синоптики рассказали, где ждать непогоды завтра
-
Тест на украинца: Укрзализныця показала, как Орландо Блум прошел "языковое испытание"
-
Законопроект о гражданском партнерстве: чьи права будет защищать
-
Из порта "Черноморск" вышло судно с украинским зерном
-
"Хотим отпугнуть агрессора": в Польше поделились амбициозными планами по усилению армии
-
Недостроенную пятиэтажку в Килие на Одесчине продадут
-
путин объяснил, для чего ездил в Мариуполь
-
Николаевский опытный завод с базой отдыха в Коблево повторно выставили на продажу
-
Украинцы поблагодарили Польшу за поддержку: подробности масштабной информационной кампании
Жуткие кадры из Угледара
На кадрах, опубликованных в Донецкой военной администрации видно, что российские обстрелы разрушили Угледар до основания.
В результате обстрелов повреждены или полностью разрушены все здания и объекты инфраструктуры в городе.
Напомним, ранее сообщалось, что российские оккупационные войска ведут активные обстрелы Угледара. В ночь на 12 марта они обстреляли город запрещенными боеприпасами.
Также мы писали, что оккупанты хотят возобновить наступательные операции на Угледар. Однако аналитики говорят, что это не даст захватчикам преимущества.
Добавим, командование россии отправило на Угледарское направление подразделение бригады, которое создавалось для войны в Чечне.