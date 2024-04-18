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Яких втрат зазнала РФ внаслідок атаки на аеродром в Джанкої — перелік від ГУР

18 квітня 2024 13:54
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Яких втрат зазнала РФ внаслідок атаки на аеродром в Джанкої — перелік від ГУР
Вибухи та пожежа в окупованому Джанкої, 17 квітня. Фото: Telegram/ЧП Крым
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Збройні сили України 17 квітня успішно атакували військовий аеродром в Джанкої в тимчасово окупованому Криму. Внаслідок цього пошкоджень зазнала російська військова техніка.

Про це повідомила пресслужба Головного управління розвідки МО України у четвер, 18 квітня. 

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У розвідці розповіли, що 17 квітня внаслідок успішної операції Збройних сил України на військовому аеродромі міста Джанкой у тимчасово окупованому Криму знищено або критично пошкоджено чимало російської техніки. Зокрема:

  •  чотири пускові установки ЗРК С-400;
  • три радіолокаційні станції;
  • пункт управління засобами ППО;
  • апаратура спостереження за повітряним простором "Фундамент-М".

"Кількість уражених або знищених об’єктів авіації ворога та чисельність втрат серед особового складу російської окупаційної армії уточнюється", — наголосили у відомстві. 

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Скриншот допису ГУР

Нагадаємо, вранці 17 квітня на російському військовому аеродромі у Джанкої пролунали вибухи

Після нічних вибухів у районі військового аеродрому в Джанкої частково перекрили рух на трасі. Водночас російська влада причини обмежень не називала. 

Незадовго стало відомо, що на летовищі спалахнуло шість вогнищзагинуло 30 осіб особового складу ПКС РФ та охорони аеродрому. 

Крим
військова техніка
війна в Україні
ГУР
атака

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