Какие потери понесла РФ в результате атаки на аэродром в Джанкое — перечень от ГУР
Вооруженные силы Украины 17 апреля успешно атаковали военный аэродром в Джанкое во временно оккупированном Крыму. В результате этого повреждения получила российская военная техника.
Об этом сообщила пресс-служба Главного управления разведки МО Украины в четверг, 18 апреля.
Потери РФ после взрыва на аэродроме в Джанкое
В разведке рассказали, что 17 апреля в результате успешной операции Вооруженных сил Украины на военном аэродроме города Джанкой во временно оккупированном Крыму уничтожено или критически повреждено много российской техники. В частности:
- четыре пусковые установки ЗРК С-400;
- три радиолокационные станции;
- пункт управления средствами ПВО;
- аппаратура наблюдения за воздушным пространством "Фундамент-М".
"Количество пораженных или уничтоженных объектов авиации врага и численность потерь среди личного состава российской оккупационной армии уточняется", — отметили в ведомстве.
Напомним, утром 17 апреля на российском военном аэродроме в Джанкое раздались взрывы.
После ночных взрывов в районе военного аэродрома в Джанкое частично перекрыли движение на трассе. В то же время российские власти причины ограничений не называли.
Незадолго стало известно, что на аэродроме вспыхнуло шесть очагов, погибли 30 человек личного состава ПКС РФ и охраны аэродрома.
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