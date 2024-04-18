Какие потери понесла РФ в результате атаки на аэродром в Джанкое — перечень от ГУР

Взрывы и пожар в оккупированном Джанкое, 17 апреля. Фото: Telegram/ЧП Крым

Вооруженные силы Украины 17 апреля успешно атаковали военный аэродром в Джанкое во временно оккупированном Крыму. В результате этого повреждения получила российская военная техника.

Об этом сообщила пресс-служба Главного управления разведки МО Украины в четверг, 18 апреля.

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В разведке рассказали, что 17 апреля в результате успешной операции Вооруженных сил Украины на военном аэродроме города Джанкой во временно оккупированном Крыму уничтожено или критически повреждено много российской техники. В частности:

четыре пусковые установки ЗРК С-400;

три радиолокационные станции;

пункт управления средствами ПВО;

аппаратура наблюдения за воздушным пространством "Фундамент-М".

"Количество пораженных или уничтоженных объектов авиации врага и численность потерь среди личного состава российской оккупационной армии уточняется", — отметили в ведомстве.

Скриншот сообщения ГУР

Напомним, утром 17 апреля на российском военном аэродроме в Джанкое раздались взрывы.

После ночных взрывов в районе военного аэродрома в Джанкое частично перекрыли движение на трассе. В то же время российские власти причины ограничений не называли.

Незадолго стало известно, что на аэродроме вспыхнуло шесть очагов, погибли 30 человек личного состава ПКС РФ и охраны аэродрома.