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Яку відповідь може дати Росія за атаку на Бєлгородщину

29 травня 2023 15:06
yevhen-dem-yanov.jpg - Євген Дем’янов
Євген Дем’янов
Журналіст
Влада РФ може використати ядерну зброю за таку на свою територію
Бійці російського визвольного руху. Фото: РДК
yevhen-dem-yanov.jpg - Євген Дем’янов
Євген Дем’янов
Журналіст

Диктаторська влада Російської Федерації могла навмисно допустити групи легіон "Свобода Росії" та РДК якомога глибше на території Бєлгородської області. Ймовірно, це  робилося для провокації ядерного удару по Україні.

Таку думку в коментарі Новини.LIVE висловив військовий експерт Дмитро Снєгирьов.

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Дмитро Снєгирьов
Дмитро Снєгирьов. Фото: Новини.LIVE

"Грайворонському районі розташована військова база "Бєлгород-22", на якій зберігається тактична ядерна зброя", — сказав Снєгирьов.

Я не виключаю, пояснив він, що підрозділам РДК і іншим росіяни дали можливість зайти на таку відстань, провокуючи таким самим напад на ядерний об'єкт. 

"А ось тоді б вже могла спрацювати ядерна доктрина Російської Федерації з усіма можливими негативними наслідками для нас", — резюмував Снєгирьов.

Що відбувається на Бєлгородщині

Бійці "Російського добровольчого корпусу" та легіону "Свобода Росії" продовжують операцію звільнення у Бєлгородській області. Через це з кількох прикордонних з Україною селищ втекла російська влада.

Нагадаємо, 22 травня представники легіону "Свобода Росії" та "Російського добровольчого корпусу" повідомили про початок операції в Бєлгородській області РФ з метою "боротьби за свободу від путінської влади" та створення демілітаризованої зони біля кордону з Україною. 

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