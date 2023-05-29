Власти РФ могут использовать ядерное оружие за таковую на свою территорию

Бойцы русского освободительного движения. Фото: РДК

Диктаторские власти Российской Федерации могли намеренно допустить группы легион "Свобода России" и РДК как можно глубже на территорию Белгородской области. По всей вероятности, это делалось для провокации ядерного удара по Украине.

Такое мнение в комментарии Новини.LIVE высказал военный эксперт Дмитрий Снегирев.

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Дмитрий Снегирев. Фото: Новини.LIVE

"В Грайворонском районе расположена военная база "Белгород-22", на которой хранится тактическое ядерное оружие",— сказал Снегирев.

Я не исключаю, объяснил он, что подразделениям РДК и другим россияне дали возможность зайти на такое расстояние, провоцируя таким же нападением на ядерный объект.

"А вот тогда уже могла бы сработать ядерная доктрина Российской Федерации со всеми возможными негативными последствиями для нас", — резюмировал Снегирев.

Что происходит на Белгородщине

Бойцы "Русского добровольческого корпуса" и легиона "Свобода России" продолжают операцию по освобождению в Белгородской области. Из-за этого из нескольких пограничных с Украиной поселков сбежали российские власти.

Напомним, 22 мая представители легиона "Свобода России" и "Русского добровольческого корпуса" сообщили о начале операции в Белгородской области РФ с целью "борьбы за свободу от путинской власти" и создания демилитаризированной зоны у границы с Украиной.