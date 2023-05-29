Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Какой ответ может дать Россия за атаку на Белгородщину arrow

Какой ответ может дать Россия за атаку на Белгородщину

29 мая 2023 15:06
yevhen-dem-yanov.jpg - Евгений Демьянов
Евгений Демьянов
Журналист
Власти РФ могут использовать ядерное оружие за таковую на свою территорию
Бойцы русского освободительного движения. Фото: РДК
yevhen-dem-yanov.jpg - Евгений Демьянов
Евгений Демьянов
Журналист

Диктаторские власти Российской Федерации могли намеренно допустить группы легион "Свобода России" и РДК как можно глубже на территорию Белгородской области. По всей вероятности, это делалось для провокации ядерного удара по Украине.

Такое мнение в комментарии Новини.LIVE высказал военный эксперт Дмитрий Снегирев.

Читайте также:
Дмитрий Снегирев
Дмитрий Снегирев. Фото: Новини.LIVE

"В Грайворонском районе расположена военная база "Белгород-22", на которой хранится тактическое ядерное оружие", сказал Снегирев.

Я не исключаю, объяснил он, что подразделениям РДК и другим россияне дали возможность зайти на такое расстояние, провоцируя таким же нападением на ядерный объект.

"А вот тогда уже могла бы сработать ядерная доктрина Российской Федерации со всеми возможными негативными последствиями для нас", — резюмировал Снегирев.

Что происходит на Белгородщине

Бойцы "Русского добровольческого корпуса" и легиона "Свобода России" продолжают операцию по освобождению в Белгородской области. Из-за этого из нескольких пограничных с Украиной поселков сбежали российские власти.

Напомним, 22 мая представители легиона "Свобода России" и "Русского добровольческого корпуса" сообщили о начале операции в Белгородской области РФ с целью "борьбы за свободу от путинской власти" и создания демилитаризированной зоны у границы с Украиной.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

17:52 Как привлечь богатство? Топ-10 сильнейших молитв на деньги

Новость с видео

18:28 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

Новость с фото

16:15 К чему снится кровь: значение и толкование сна

06:24 В Украине планируют освободить от военной службы еще одну категорию граждан

обновлено:

18:05 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2023 году?

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новость с видео

07:00 В Украину идет фронт дождей: какие области зальет больше всего

Новость с видео

17:36 Повестка — после предъявления паспорта: могут ли военные проверять документы

22:10 Нацкомиссия повысила тарифы на электроэнергию: детали

12:04 Мудрик решил, где продолжит карьеру

13:42 Налоговая заглянет в кошельки украинцев: что изменится уже в июле

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас