"Идем вперед": Зеленский обнародовал мощное видео к 500-му дню войны

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

В субботу, 8 июля, ровно 500 дней с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил всех, кто дерется за свободу.

Также глава государства обнародовал мощное видео.

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"500 дней полномасштабной войны. И ни одного дня слабости. Спасибо всем, кто сражается ради свободы и независимости Украины!" — заявил Зеленский.

Напомним, на 500-й день войны Президент Украины Владимир Зеленский посетил остров Змеиный, обратился к украинцам и поблагодарил всех, кто воюет в Черном море.

Кроме того, министр обороны Алексей Резников напомнил украинцам об успехах ВСУ и с чего все начиналось.

Также мы писали, что на 500-й день войны в Украину из Турции вернулись командиры "Азова". В сентябре их вернули из российского плена.