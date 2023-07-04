Ермак сообщил хорошие новости из Бахмута
Украинская армия делает под Бахмутом большое дело. А российские оккупационные войска несут на этом участке фронта серьезные потери.
Об этом глава Офиса Президента Андрей Ермак написал на своем Telegram-канале.
Ситуация под Бахмутом
Андрей Ермак прокомментировал боевые действия на восточном фронте в районе Бахмута.
"Наша армия делает там большое дело", — заявил глава Офиса Президента.
Российские потери
Глава президентской канцелярии отметил, что российские оккупанты несут потери на Бахмутском направлении.
"Все будет Украина", — подчеркнул Андрей Ермак.
Напомним, ранее заместитель министра обороны Анна Маляр сообщала, что 3 июля российские войска пытались наступать на Бахмутском направлении, но так и не смогли добиться успеха. При этом в самом Бахмуте очень неспокойно.
А спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины Андрей Ковалев заявил, что украинские войска имеют частичный успех на южном и северном флангах вокруг Бахмута.
Добавим, что на днях под Бахмутом ССО уничтожили три российских "Града".