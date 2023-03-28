Єрмак відреагував на нічну атаку росіян по Україні
Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак відреагував на нічну атаку росіян. Окупанти застосували 13 дронів-камікадзе Shahed-136/131, один розвідувальний БпЛА "Гранат-4" та дві КАБ.
Свій коментар Єрмак написав у Telegram-каналі.
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"Повітряним силам вдалося знищити більшість ворожих БПЛА, якими росіяни продовжують нас тероризувати", — наголосив Єрмак.
Він зазначив, що логіка дій росіян — це терор, який направлений на цивільну інфраструктуру.
За словами керівника ОП, такий терор не спрацює так само як і геополітичний шантаж.
"Маємо вистояти, повернути всі наші території та покарати ворога. Це наша історична місія", — додав Єрмак.
Нагадаємо, у низці областей України ввечері в понеділок, 27 березня, було оголошено повітряну тривогу. Моніторингові групи повідомили, що на Чернігівщині зафіксовано ворожі дрони, які летять у бік Київщини.
Також ми писали, що у Києві під час дронової атаки прогриміли вибухи. Вони були в Облонському та Святошинському районах. До того ж російські окупанти атакували Дніпропетровську область.
Додамо, силами та засобами Повітряних Сил та ППО України вдалося знищити 13 БпЛА.