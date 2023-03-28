Ермак отреагировал на ночную атаку россиян по Украине
Глава Офиса Президента Андрей Ермак отреагировал на ночную атаку россиян. Оккупанты применили 13 дронов-камикадзе Shahed-136/131, один разведывательный БпЛА "Гранат-4" и две КАБ.
Свой комментарий Ермак написал в Telegram-канале.
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"Воздушным силам удалось уничтожить большинство враждебных БпЛА, которыми россияне продолжают нас терроризировать", — подчеркнул Ермак.
Он отметил, что логика действий россиян — это террор, направленный на гражданскую инфраструктуру.
По словам руководителя ОП, такой террор не сработает так же, как и геополитический шантаж.
"Должны выстоять, вернуть все наши территории и наказать врага. Это наша историческая миссия", — добавил Ермак.
Напомним, в ряде областей Украины вечером в понедельник, 27 марта, была объявлена воздушная тревога. Мониторинговые группы сообщили, что в Черниговской области зафиксированы вражеские дроны, которые летят в сторону Киевской области.
Также мы писали, что в Киеве во время дроновой атаки прогремели взрывы. Они были в Оболонском и Святошинском районах. К тому же российские оккупанты атаковали Днепропетровскую область.
Добавим, силами и средствами Воздушных сил и ПВО Украины удалось уничтожить 13 БпЛА.