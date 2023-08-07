Ігнат пояснив, чому російські ракети опиняються у небі над Білоруссю

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Фото: Ukraine media centre.

У суботу, 5 серпня, під час масової атаки РФ, ЗМІ повідомляли про "Кинджали", які нібито запускали з Білорусі. Однак, як виявилось ракети летіли з російського Тамбова.

Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в етері телемарафону.

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Як повідомив Юрій Ігнат, під час масованої атаки у суботу, 5 серпня, окупанти запустили ракети з Тамбова. Таким чином снаряди під час польоту у напрямку Хмельницької області перетнули повітряний простір Білорусі. Інформацію про "ракети з Білорусі" швидко поширили ЗМІ.

"Летить "Кинджал" з напрямку Білорусі. От і все. І не треба маніпулювати заголовками, що летять ракети з Білорусі тощо", — зазначив речник.

Водночас, Юрій Ігнат зазначив, що Росія вже неодноразово використовувала повітряний простір над Білоруссю для польоту власних ракет.

"Вона (ракета. — Ред.) була запущена з літака МіГ-31К з району Тамбов. А як вона по маршруту летить, ви ж розумієте, перехрестя держав — Росія, Білорусь, Україна. Вона зачіпає повітряний простір Білорусі. Жодних проблем немає для росіян у цьому", — підсумував він.

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