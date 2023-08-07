Ігнат пояснив, чому російські ракети опиняються у небі над Білоруссю
У суботу, 5 серпня, під час масової атаки РФ, ЗМІ повідомляли про "Кинджали", які нібито запускали з Білорусі. Однак, як виявилось ракети летіли з російського Тамбова.
Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в етері телемарафону.
Як російські "Кинджали" опинилися над Білоруссю
Як повідомив Юрій Ігнат, під час масованої атаки у суботу, 5 серпня, окупанти запустили ракети з Тамбова. Таким чином снаряди під час польоту у напрямку Хмельницької області перетнули повітряний простір Білорусі. Інформацію про "ракети з Білорусі" швидко поширили ЗМІ.
"Летить "Кинджал" з напрямку Білорусі. От і все. І не треба маніпулювати заголовками, що летять ракети з Білорусі тощо", — зазначив речник.
Водночас, Юрій Ігнат зазначив, що Росія вже неодноразово використовувала повітряний простір над Білоруссю для польоту власних ракет.
"Вона (ракета. — Ред.) була запущена з літака МіГ-31К з району Тамбов. А як вона по маршруту летить, ви ж розумієте, перехрестя держав — Росія, Білорусь, Україна. Вона зачіпає повітряний простір Білорусі. Жодних проблем немає для росіян у цьому", — підсумував він.
Нагадаємо, Ігнат пояснив, чому росіяни атакують Старокостянтинів.
Також у Повітряних силах повідомили, чим РФ атакуватиме Україну взимку.
Водночас у Повітряних силах пояснили, чому Росія атакує Україну вночі.