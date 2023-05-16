Игнат прокомментировал заявления пропагандистов об уничтожении ЗРК Patriot в Киеве

Спикер Воздушных сил Вооруженных Сил Украины Юрий Игнат. Фото: Армия Inform

Спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат заявил, что Воздушные силы ВСУ не будут комментировать информацию российской стороны о якобы поражении зенитно-ракетного комплекса Patriot во время ночной атаки на Киев.

Об этом Юрий Игнат сказал в эфире телемарафона.

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"Оставим это без комментариев. Не будем комментировать российские источники", — сказал Игнат на брифинге во вторник.

Что предшествовало

Минобороны России отчиталось о провальной ракетной атаке на Украину в ночь на вторник, 16 мая, наврав о "подбитым Patriot".

В строительстве российского ведомства нафантазировали, что ЗРК Patriot был якобы уничтожен "высокоточным ударом гиперзвуковым ракетным комплексом Кинжал" в Киеве.

Там также наврали, что нанесли удары по "местам хранения боеприпасов, вооружения и военной техники, доставленным из западных стран", и якобы все удары "достигли цели".

Напомним, в ночь на 16 мая Россия нанесла по Украине очередной воздушный удар, выпустив 18 ракет разного типа. В частности, шесть "Кинжалов", девять "Калибров" и три баллистических ракеты наземного базирования — С-400 и "Искандер-М". Практически все они целили по Киеву и были сбиты украинской противовоздушной обороной.

Впоследствии глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко заявил, что атака на Киев в ночь с 15 на 16 мая была исключительной по плотности ударов.