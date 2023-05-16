Игнат прокомментировал заявления пропагандистов об уничтожении ЗРК Patriot в Киеве
Спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат заявил, что Воздушные силы ВСУ не будут комментировать информацию российской стороны о якобы поражении зенитно-ракетного комплекса Patriot во время ночной атаки на Киев.
Об этом Юрий Игнат сказал в эфире телемарафона.
Реакция Воздушных сил
"Оставим это без комментариев. Не будем комментировать российские источники", — сказал Игнат на брифинге во вторник.
Что предшествовало
Минобороны России отчиталось о провальной ракетной атаке на Украину в ночь на вторник, 16 мая, наврав о "подбитым Patriot".
В строительстве российского ведомства нафантазировали, что ЗРК Patriot был якобы уничтожен "высокоточным ударом гиперзвуковым ракетным комплексом Кинжал" в Киеве.
Там также наврали, что нанесли удары по "местам хранения боеприпасов, вооружения и военной техники, доставленным из западных стран", и якобы все удары "достигли цели".
Напомним, в ночь на 16 мая Россия нанесла по Украине очередной воздушный удар, выпустив 18 ракет разного типа. В частности, шесть "Кинжалов", девять "Калибров" и три баллистических ракеты наземного базирования — С-400 и "Искандер-М". Практически все они целили по Киеву и были сбиты украинской противовоздушной обороной.
Впоследствии глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко заявил, что атака на Киев в ночь с 15 на 16 мая была исключительной по плотности ударов.