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Ігнат розповів, чи використовували системи Patriot для відбивання нічної атаки

28 квітня 2023 10:59
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Ігнат розповів, чи використовували системи Patriot для відбивання нічної атаки
Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Фото: АрміяInform
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У ніч проти 28 вересня ворог завдав ракетного удару по Україні. Ракети, якими обстрілювали українські міста не є важкою ціллю для комплексу Patriot.

Про це розповів речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону.

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"Ми ніколи не повідомляємо, який саме тип озброєння працює і на якому напрямку. Адже це дасть змогу противнику зробити певні висновки, де і який тип озброєння розташований. Але у нас NASAMS, IRIS-T і Patriot працюють", — сказав Ігнат.

Він додав, що для такого комплексу як Patriot крилата ракета не є важкою ціллю. Х-101 та Х-155 збиваються різними типами озброєння. Навіть мобільні групи відпрацьовують і ними сьогодні були збиті дві цілі.

Нагадаємо, російські війська сьогодні вночі, 28 квітня, завдали ракетного удару по Україні.

Президент Володимир Зеленський відреагував на нічну масовану ракетну атаку росіян. Він пообіцяв, що Україна не дасть жодному окупантові уникнути відповідальності за скоєне.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив про деталі масового ракетного удару. За його словами, російські окупанти атакували Україну із літаків стратегічної авіації Ту-95 з району Каспійського моря. 

Загалом було знищено 21 із 23 крилатих ракет Х-101/Х-555.

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