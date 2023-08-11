Ігнат розповів, чому окупанти вдарили по Коломиї

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Фото: Ukrinform

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, чому російські окупанти вдарили по Коломиї. За його словами, ворог намагався знищити молодих українських льотчиків, які поїдуть навчатися на винищувачах F-16.

Про це Юрій Ігнат розповів в ефірі телемарафону.

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Ігнат повідомив, що ракети росіян летіли на військові аеродроми, які перебувають під ворожим прицілом уже не перший місяць.

"Аеродром Старокостянтинів зараз найбільше переживає наслідки ударів. Тепер Івано-Франківська область. Під ударом опинилися наші молоді льотчики, які скоро їдуть навчатися на F-16. Хотіли вдарити по нашій молоді та позбавити нас перспективи перейти на західну техніку", — сказав він.

Речник додав, що атака загарбників не мала успіху.

Нагадаємо, вранці, 11 серпня, російські терористи атакували Прикарпаття. Внаслідок обстрілу загинула дитина.

Також ми писали, що російські війська намагались завдати потужного ракетного удару по Києву сьогодні, 11 серпня. Однак завдяки силам ППО всі ворожі цілі були знищені.

Додамо, росіяни продовжують обстрілювати Запорізьку область. Внаслідок атак минулої доби загинули дві людини, ще 21 поранена.