Игнат рассказал, почему оккупанты ударили по Коломые

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Фото: Ukrinform

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, почему российские оккупанты ударили по Коломые. По его словам, враг пытался уничтожить молодых украинских летчиков, которые поедут учиться на истребителях F-16.

Об этом Юрий Игнат рассказал в эфире телемарафона.

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Игнат сообщил, что ракеты россиян летели на военные аэродромы, которые находятся под вражеским прицелом уже не первый месяц.

"Аэродром Староконстантинов сейчас больше всего переживает последствия ударов. Теперь Ивано-Франковская область. Под ударом оказались наши молодые летчики, которые скоро едут учиться на F-16. Хотели ударить по нашей молодежи и лишить нас перспективы перейти на западную технику", — сказал он.

Спикер добавил, что атака захватчиков не имела успеха.

Напомним, утром, 11 августа, российские террористы атаковали Прикарпатье. В результате обстрела погиб ребенок.

Также мы писали, что российские войска пытались нанести мощный ракетный удар по Киеву сегодня, 11 августа. Однако благодаря силам ПВО все вражеские цели были уничтожены.

Добавим, россияне продолжают обстреливать Запорожскую область. В результате атак за прошедшие сутки погибли два человека, еще 21 ранен.