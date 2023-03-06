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Игнат рассказал, где сосредоточено наибольшее количество российских ЗРК

6 марта 2023 20:06
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Юрий Игнат
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что наибольшее количество российских ЗРК сосредоточено вдоль линии фронта на востоке. К тому же он считает, что оккупанты имеют защиту на аэродромах.

Об этом сообщает Ukraine Media Center со ссылкой на слова Игната.

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"Что касается ПВО, любой аэродром, любой военный объект имеет по крайней мере банальную противовоздушную оборону, такую как "зенитки" и, возможно, какие-то комплексы ПВО сухопутных войск. Таким образом, имеют ли они охрану аэродромов, очевидно, что да. Потому что аэродромы — это то, что нужно охранять. Но не сомневаюсь, что больше всего охраняется столица их, больше всего охраняется бункер путина, и не один, видимо", — сказал Игнат.

По его словам, основная масса зенитно-ракетных систем сосредоточена вдоль линии боевого столкновения именно на восточном направлении.

Напомним, спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил в ходе телемарафона, что для контрнаступления украинской армии важна не только бронированная техника и боеприпасы, но и авиация. Он отметил, что закрытое небо играет немаловажную роль в успехе наземных операций.

Также мы писали, что на годовщину вторжения российские войска не совершили массированного ракетного удара по Украине. По словам спикера командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, это, вероятно, связано с тем, что россия не могла себе этого позволить. Фактически атаки противника зависят от количества подготовленных ракет.

Добавим, оккупанты активно используют ракеты С-300 в прифронтовых регионах. Это связано с тем, что у них есть дефицит высокоточного дальнобойного оружия.

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