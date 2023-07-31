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Игнат рассказал, какими ракетами Россия обстреляла Кривой Рог

31 июля 2023 13:27
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Игнат рассказал, какими ракетами Россия обстреляла Кривой Рог
Последствия обстрелов РФ в Кривом Роге. Фото: Сергей Лысак
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что российские оккупанты нанесли удар по Кривому Рогу, используя баллистические ракеты. По его словам, такое оружие очень опасно.

Об этом он сообщил во время эфира национального телемарафона "Єдині новини.

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Разрушительное вооружение

"Скорее всего, это была баллистика, по предварительным данным. Вы знаете насколько баллистическое вооружение опасно, как быстро может прилетать, и насколько разрушительно. Надо дождаться когда на месте найдут остатки ракет и тогда окончательно можно сказать что это было", объяснил Игнат.

Что известно о ракетной атаке РФ по городу

Сегодня, 31 июля, российские оккупанты обстреляли Кривой Рог Днепропетровской области. Вражеские ракеты попали в многоэтажку и учебное заведение.

Пока известно уже о четырех погибших, среди них 10-летний ребенок. Также 43 человека получили ранения.

Напомним, украинцев в очередной раз призывают не снимать на видео и не публиковать работу противовоздушной обороны и кадры "прилетов". Это только помогает оккупантам.

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