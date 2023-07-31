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У МВС закликали не публікувати кадри "прильотів"

31 липня 2023 12:03
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Валерія Пержун
редактор
У МВС закликали не публікувати кадри "прильотів"
Наслідки обстрілу Миколаївщини 20 липня. Фото: Поліція Миколаївської обл.
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор

Українців вчергове закликають не знімати на відео й не публікувати роботу протиповітряної оборони та кадри "прильотів". Адже це лише допомагає окупантам.

Про це наголошує міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. 

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У Міністерстві внутрішніх справ наголосили, що робота Сил протиповітряної оборони є ефективною лише за умови, коли окупанти поняття не мають звідки і як їх атакують, або де впали їхні ракети.

"Понад 17 місяців повномасштабної війни. А досі знаходяться ті, хто грає на руку ворогу, знімаючи та публікуючи кадри прильотів практично в прямому ефірі", — обурився голова МВС.

До того ж він зазначив, що прокремлівські ЗМІ радіють такому контенту та використовують його для своєї пропаганди.

"Тим, хто досі не розуміє загрози своїх дій, будемо пояснювати особисто. З Кримінальним кодексом в руках", — заявив Клименко.

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Скриншот повідомлення Ігоря Клименка

Нагадаємо, у Кривому Розі окупанти влучили ракетами в багатоповерхівку та навчальний заклад, є загиблі.

Водночас у Херсоні через обстріли загинув місцевий житель.

Також в ISW розповіли, чому в Росії не реагують на удар ЗСУ по Чонгарському мосту.

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