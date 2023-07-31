У МВС закликали не публікувати кадри "прильотів"
Українців вчергове закликають не знімати на відео й не публікувати роботу протиповітряної оборони та кадри "прильотів". Адже це лише допомагає окупантам.
Про це наголошує міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.
Чому не можна оприлюднювати в Інтернеті кадри з "прильотами"
У Міністерстві внутрішніх справ наголосили, що робота Сил протиповітряної оборони є ефективною лише за умови, коли окупанти поняття не мають звідки і як їх атакують, або де впали їхні ракети.
"Понад 17 місяців повномасштабної війни. А досі знаходяться ті, хто грає на руку ворогу, знімаючи та публікуючи кадри прильотів практично в прямому ефірі", — обурився голова МВС.
До того ж він зазначив, що прокремлівські ЗМІ радіють такому контенту та використовують його для своєї пропаганди.
"Тим, хто досі не розуміє загрози своїх дій, будемо пояснювати особисто. З Кримінальним кодексом в руках", — заявив Клименко.
Нагадаємо, у Кривому Розі окупанти влучили ракетами в багатоповерхівку та навчальний заклад, є загиблі.
Водночас у Херсоні через обстріли загинув місцевий житель.
Також в ISW розповіли, чому в Росії не реагують на удар ЗСУ по Чонгарському мосту.