Ігнат розповів, що зовсім скоро ракетоносії МіГ-31К можуть повернутися до білорусі

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат/Фото: Командування Повітряних сил

Нещодавно винищувачі ракетоносії "Кинджала" МіГ-31К покинули білорусь. Зовсім скоро вони можуть повернутися.

Про це розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телеканалу Київ.

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Він зазначив, що виліт винищувачів може бути спровокований технічними питаннями.

"МіГ-31К як полетіли, так і прилетять. У них є якісь плани. Таке вже було. У них були як тренувальні польоти, це 20 хвилин була тривога. Так само були перельоти з білорусі на російські аеродроми. У них була якась мета, можливо технічні питання. Вони ж прилетіли в білорусь зі своїх базових аеродромів. Можливо є якісь експлуатаційні моменти. Думаю не варто очікувати, що їх у білорусі більше не буде", — сказав Ігнат.

Нагадаємо, країна-терорист переважає Україну в повітрі у 5-6 разів. Для Повітряних сил ЗСУ надзвичайно важливо отримати багатоцільові літаки F-16, які можуть вражати повітряні, наземні та надводні цілі.

Також ми писали, що спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив у ході телемарафону, що для контрнаступу української армії важлива не лише броньована техніка та боєприпаси, а й авіація. Він зазначив, що закрите небо відіграє важливу роль в успіху наземних операцій.

Додамо, українська авіація, хоч і радянських зразків, відіграє важливу роль у протиповітряній обороні. Особливо вагомий внесок авіація зробила на початку повномасштабного вторгнення.