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Игнат рассказал, что ЗРК Patriot способен уничтожать вражескую авиацию на расстоянии до 150 км

19 апреля 2023 10:40
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Игнат рассказал, что ЗРК Patriot способен уничтожать вражескую авиацию на расстоянии до 150 км
Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Фото: Ukrinform
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что чем быстрее переданный Германией Украине зенитно-ракетный комплекс Patriot станет на боевое дежурство, тем оперативнее военные смогут выполнять важные задачи. Комплекс способен уничтожать вражескую авиацию на расстоянии до 150 км.

Об этом Игнат рассказал в эфире телемарафона.

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"Еще не видел, но ждем. Чем раньше он станет на боевое дежурство, тем лучше будет, и сможем реагировать и делать те вещи, о которых уже давно говорили. Комплекс дальнобойный, он может доставать на расстоянии 150 км, это позволит отгонять как можно дальше российскую авиацию от наших границ. Комплекс также может сбивать, если это вариант Patriot-3, баллистические цели. Правда на расстоянии 40 км, но все же, это первый комплекс, который может сбивать такие баллистические ракеты, как "Искандер-М" и другие. Безусловно, это усиление и это исторический шаг, который происходит именно в эти дни", — рассказал Игнат.

Спикер Воздушных сил ВСУ сообщил, что с осени прошлого года РФ выпустила по Украине 850 крылатых ракет разных типов. Среди них были и высокоточные и дальнобойные "Калибры", Х-101, "Искандеры". Игнат подчеркнул, что оккупанты не достигли своей цели, поэтому они начали применять дешевый способ — управляемые авиабомбы. К тому же россияне приступили к производству стратегических крылатых ракет воздушного базирования типа Х-50.

"Такое положение дел у них, что должны применять не только танки Т-55, а будут доставать все свое имеющееся вооружение. Боеприпасный голод, снарядный голод, ракетный голод будет сказываться", — добавил Игнат.

Напомним, во вторник, 18 апреля, правительство Германии сообщило, что предоставило Украине систему ПВО Patriot и ракеты для него. Эта помощь была оказана в течение последней недели.

Также мы писали, что ранее представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что Украина ожидает поставок зенитно-ракетных комплексов Patriot и Samp-T в ближайшее время. Предполагается, что специалисты будут учиться два месяца, прежде чем системы появятся на украинской территории.

Добавим, украинские бойцы довольно быстро овладели ракетными системами Patriot. Американские инструкторы говорят, что дали военным еще дополнительную подготовку.

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