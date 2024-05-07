Юнаку був 21 рік — на фронті загинув наймолодший захисник Азовсталі

Назарій "Грінка" Гринцевич. Фото: Ігор Лаченков

Наймолодший захисник "Азовсталі" Назарій Гринцевич загинув на фронті. Лише два місяці тому юнак святкував свій 21-й день народження.

Про це повідомив заступник командира бригади "Азов" майор Микита Надточій із позивним Раз-два в Instagam у вівторок, 7 травня.

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Назар Грінцевич разом з побратимами утримував оборону на "Азовсталі" протягом трьох місяців, після чого був взятий у полон. Він провів понад чотири місяці у в’язниці, контрольованій окупаційною владою так званої "ДНР".

Восени 2022 року він був звільнений з полону разом з 215 іншими українськими військовополоненими під час масштабного обміну. Після повернення з полону "Грінка" разом з друзями створив військовий підрозділ "Контакт 12", де він командував взводом оптичних спостерігачів.

Нагадаємо, бійці "Азову" щодня ліквідовують велику кількість російських окупантів та ворожу техніку. Вони показали, як FPV-дрони переслідують піхоту противника.

Також на Кремінському напрямку військові бригади "Азов" відпрацювали по окупантах скидами ударних дронів. Сталося це поблизу Тернів на Сумщині.

Раніше на війні загинув український актор театру та кіно Євген Шумілов. Також на фронті загинув міський голова Лебедина Сумської області Олександр Бакликов.