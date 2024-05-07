Юноше был 21 год — на фронте погиб самый молодой защитник Азовстали
Младший защитник "Азовстали" Назарий Гринцевич погиб на фронте. Лишь два месяца назад юноша праздновал свой 21-й день рождения.
Об этом сообщил заместитель командира бригады "Азов" майор Никита Надточий с позывным Раз-два в Instagam во вторник, 7 мая.
Погиб защитник "Азовстали"
Назар Гринцевич вместе с побратимами удерживал оборону на "Азовстали" в течение трех месяцев, после чего был взят в плен. Он провел более четырех месяцев в тюрьме, контролируемой оккупационными властями так называемой "ДНР".
Осенью 2022 года он был освобожден из плена вместе с 215 другими украинскими военнопленными во время масштабного обмена. После возвращения из плена "Гренка" вместе с друзьями создал военное подразделение "Контакт 12", где он командовал взводом оптических наблюдателей.
Напомним, бойцы "Азова" ежедневно ликвидируют большое количество российских оккупантов и вражескую технику. Они показали, как FPV-дроны преследуют пехоту противника.
Также на Кременском направлении военные бригады "Азов" отработали по оккупантам сбросами ударных дронов. Произошло это вблизи Тернов Сумской области.
Ранее на войне погиб украинский актер театра и кино Евгений Шумилов. Также на фронте погиб городской голова Лебедина Сумской области Александр Бакликов.
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