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Юноше был 21 год — на фронте погиб самый молодой защитник Азовстали

7 мая 2024 17:23
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Бригадир София
редактор
Юноше был 21 год — на фронте погиб самый молодой защитник Азовстали
Назарий "Гринка" Гринцевич. Фото: Игорь Лаченков
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Младший защитник "Азовстали" Назарий Гринцевич погиб на фронте. Лишь два месяца назад юноша праздновал свой 21-й день рождения.

Об этом сообщил заместитель командира бригады "Азов" майор Никита Надточий с позывным Раз-два в Instagam во вторник, 7 мая.

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Назар Гринцевич вместе с побратимами удерживал оборону на "Азовстали" в течение трех месяцев, после чего был взят в плен. Он провел более четырех месяцев в тюрьме, контролируемой оккупационными властями так называемой "ДНР".

Осенью 2022 года он был освобожден из плена вместе с 215 другими украинскими военнопленными во время масштабного обмена. После возвращения из плена "Гренка" вместе с друзьями создал военное подразделение "Контакт 12", где он командовал взводом оптических наблюдателей.

Напомним, бойцы "Азова" ежедневно ликвидируют большое количество российских оккупантов и вражескую технику. Они показали, как FPV-дроны преследуют пехоту противника.

Также на Кременском направлении военные бригады "Азов" отработали по оккупантам сбросами ударных дронов. Произошло это вблизи Тернов Сумской области.

Ранее на войне погиб украинский актер театра и кино Евгений Шумилов. Также на фронте погиб городской голова Лебедина Сумской области Александр Бакликов.

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