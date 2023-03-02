Кадиров закликав розправитися з родинами диверсантів, які нібито пробралися до Брянської області

Також чеченський поплічник путіна закликав бомбардувати цивільні об'єкти в Україні

Глава Чечні Рамзан Кадиров вимагає максимально жорстко розібратися з "українськими диверсантами", які нібито проникли на територію Брянської області 2 березня.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

"Розібратися не лише з ними, а й притягнули до відповіді їхні родини, які можуть мешкати на території росії. Перевірити їх ґрунтовно та ретельно. Досвід показує, що без їхнього сприяння, потурання та схвалення такі терористичні акти не відбуваються", — написав він.

Після цього, на думку Кадирова, необхідно "вжити заходів у відповідь щодо Києва".

"Просто розбомбити всі точки, які мають прямий чи опосередкований стосунок до цього нападу. І не треба дивитися, що поруч можуть бути цивільні об'єкти. Якщо ворог так ставиться до беззахисних, то і нам не треба церемонитися", — заявив кремлівсько-чеченський терорист буквально через кілька годин після варварського удару росії по багатоповерховому будинку у Запоріжжі.

Нагадаємо, 2 березня російські пропагандисти заявили про те, що на територію Брянської області проникла "українська ДРГ". "Українські диверсанти" нібито обстріляли автівку, атакували шкільний автобус та взяли заручників в одному із місцевих сіл.

В Офісі Президента України назвали історію з нібито українською ДРГ класичною провокацією.