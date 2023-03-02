Кадыров призвал расправиться с семьями диверсантов, якобы пробравшихся в Брянскую область

Кадыров потребовал расправы над семьями "шайтанов", якобы проникших в Брянскую область
Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал максимально жестко разобраться с "украинскими диверсантами", якобы проникшими на территорию Брянской области 2 марта.
Об этом он написал в своем Telegram-канал.
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"Разобраться не только с ними, но и привлечь к ответу их семьи, которые могут проживать на территории россии. Проверить их основательно и тщательно. Опыт показывает, что без их содействия, потакания и одобрения такие террористические акты не происходят", — написал он.
После этого, по мнению Кадырова, необходимо "принять ответные меры в отношении Киева".
"Просто разбомбить все точки, имеющие прямое или косвенное отношение к этому нападению. И не нужно смотреть, что рядом могут быть гражданские объекты. Если враг так относится к беззащитным, то и нам не надо церемониться", — заявил кремлевско-чеченский террорист буквально через несколько часов после варварского удара россии по многоэтажному дому в Запорожье.
Напомним, 2 марта российские пропагандисты заявили о том, что на территорию Брянской области проникла "украинская ДРГ". "Украинские диверсанты" якобы обстреляли легковой автомобиль, атаковали школьный автобус и взяли заложников в одном из местных сел.
В Офисе Президента Украины назвали историю с якобы украинской ДРГ классической провокацией.