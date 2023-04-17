"Какого х*я мы тут": оккупант возмутился своим присутствием в Харьковской области

Российский оккупант на войне в Украине. Фото: росСМИ

Военнослужащий Российской Федерации возмутился своим присутствием в Харьковской области. Он рассказал, что боится быть отравленным на оккупированных территориях, где украинцы настроены негативно к россиянам.

Очередной перехват оккупантов опубликовало Главное управление разведки Минобороны Украины.

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Перехваченный разговор оккупанта:

— От вас там какой-нибудь город или поселок далеко?, — собеседница оккупанта.

— Ну не, не далеко, но эти все поселки они хохляцкие. Мы на хохляцкой территории, — оккупант.

— Хр*н че продадут? Да?, — собеседница.

— Да, продают, покупать тоже, чревато последствиями. Траванут, тут еще население них*я не мирно настроено к нам, — оккупант.

— Да понятно, наслышана, — собеседница.

— Здесь вон я с местными общался. Вова Путин пид*рас, ах*ел все ему земли мало. Ну как-бы закончился разговор на том, что бл*дь х*й с ним, "ЛНР"-"ДНР" это наша гражданская война бл*дь. Какого х*я вы туда сунулись и какого х*я вы здесь? Я такой стою и думаю, а какого х*я я в Харькове бл*дь? Какого х*я мы не отстаиваем "ЛНР"-"ДНР"? То есть получается хохлы здесь правы? Путину земли мало бл*дь?, — оккупант.

— А что командир говорит? Какая задача боевая стоит?, — собеседница.

— Тактическая оборона, только вот не понятно, какого х*я мы обороняем Харьков. Здесь нах*й, никто нас не звал, какого х*я мы тут бл*дь?, — оккупант.

Напомним, российский военный пожаловался жене на несправедливость с продвижением по службе. Оккупант также рассказал об условиях лечения раненых солдат РФ.

Также мы писали, что военный России рассказал о потерях среди солдат. Он попросил свою жену как можно скорее обратиться в прокуратуру, чтобы вытащить его из Украины.

Добавим, военнослужащий России рассказал матери о скорой переквалификации в рядах российской армии. Оккупант не знает, где его половина полка, потому что они где-то выпивают.