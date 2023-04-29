Кандидат в президенти Туреччини закликав світ визнати окуповані території України російськими

Лідер турецької партії "Батьківщина" Догу Перінчек показує на карту Криму. Фото: росЗМІ

Очільник турецької партії "Батьківщина" Догу Перінчек закликав світ відкрито визнати тимчасово окуповані території України російськими. Йдеться про АР Крим, Донецьку та Луганську області, а також про частини Запорізької та Херсонської областей.

Про це Догу Перінчек заявив на всесвітній онлайн-конференції з багатополярності, передає росЗМІ.

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"Крим — це територія Російської Федерації. "ДНР" і "ЛНР", а також Запорізька та Херсонська області — це також частина Російської Федерації", — сказав Перінчек.

За його словами, ці факти потрібно визнати "офіційно і відкрито".

Нагадаємо, російська влада Криму має намір запустити пороми з півострова, щоб вивозити звідти людей та техніку. Відповідні оголошення у мережі почали поширювати проросійські пабліки.

Також ми писали, що російські окупанти протягом останніх місяців прибрали військову техніку із району селища Медведівка у Джанкойському районі Криму. Замість цього окупанти вирили там окопи. Також російські війська збудували кілька укріплень не лише поблизу Медведівки, а й у всьому Криму.

Додамо, Збройним Силам України під час їхнього контрнаступу простіше спочатку звільнити Південні регіони держави. Адже решта окупованих територій має щільну промислову та житлову забудову та межує з Російською Федерацією, що спрощує ворогові забезпечення свого угруповання.