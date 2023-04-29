Кандидат в президенти Туреччини закликав світ визнати окуповані території України російськими
Очільник турецької партії "Батьківщина" Догу Перінчек закликав світ відкрито визнати тимчасово окуповані території України російськими. Йдеться про АР Крим, Донецьку та Луганську області, а також про частини Запорізької та Херсонської областей.
Про це Догу Перінчек заявив на всесвітній онлайн-конференції з багатополярності, передає росЗМІ.
У Туреччині закликали визнати окуповані території України російськими
"Крим — це територія Російської Федерації. "ДНР" і "ЛНР", а також Запорізька та Херсонська області — це також частина Російської Федерації", — сказав Перінчек.
За його словами, ці факти потрібно визнати "офіційно і відкрито".
Нагадаємо, російська влада Криму має намір запустити пороми з півострова, щоб вивозити звідти людей та техніку. Відповідні оголошення у мережі почали поширювати проросійські пабліки.
Також ми писали, що російські окупанти протягом останніх місяців прибрали військову техніку із району селища Медведівка у Джанкойському районі Криму. Замість цього окупанти вирили там окопи. Також російські війська збудували кілька укріплень не лише поблизу Медведівки, а й у всьому Криму.
Додамо, Збройним Силам України під час їхнього контрнаступу простіше спочатку звільнити Південні регіони держави. Адже решта окупованих територій має щільну промислову та житлову забудову та межує з Російською Федерацією, що спрощує ворогові забезпечення свого угруповання.