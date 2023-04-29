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Кандидат в президенты Турции призвал мир признать оккупированные территории Украины российскими

29 апреля 2023 23:32
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Кандидат в президенты Турции призвал мир признать оккупированные территории Украины российскими
Лидер турецкой партии "Родина" Догу Перинчек показывает на карту Крыма. Фото: росСМИ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Глава турецкой партии "Родина" Догу Перинчек призвал мир открыто признать временно оккупированные территории Украины российскими. Речь идет об АР Крым, Донецкой и Луганской области, а также о частях Запорожской и Херсонской областей.

Об этом Догу Перинчек заявил на всемирной онлайн-конференции по многополярности, передает росСМИ.

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"Крым — это территория Российской Федерации. "ДНР" и "ЛНР", а также Запорожская и Херсонская области — это также часть Российской Федерации", — сказал Перинчек.

По его словам, эти факты следует признать "официально и открыто".

Напомним, российские власти Крыма намерены запустить паромы с полуострова, чтобы вывозить оттуда людей и технику. Подходящие объявления в сети начали распространять пророссийские паблики.

Также мы писали, что российские оккупанты в течение последних месяцев убрали военную технику из района поселка Медведевка в Джанкойском районе Крыма. Вместо этого оккупанты вырыли там окопы. Также российские войска построили несколько укреплений не только у Медведевки, но и во всем Крыму.

Добавим, Вооруженным Силам Украины во время их контрнаступления проще сначала освободить Южные регионы государства. Ведь остальные оккупированные территории имеют плотную промышленную и жилую застройку и граничат с Российской Федерацией, что упрощает врагу обеспечение своей группировки.

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