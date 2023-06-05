Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Карасьов про РДК в Росії і скандал з Кличком: ефір Новини.LIVE arrow

Карасьов про РДК в Росії і скандал з Кличком: ефір Новини.LIVE

5 червня 2023 18:00
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Карасьов про РДК в Росії і скандал з Кличком: ефір Новини.LIVE
Політолог Вадим Карасьов та ведуча Лана Шевчук. Фото: колаж Новини.LIVE
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У понеділок, 5 червня, гостем студії Новини.LIVE став політолог Вадим Карасьов. У прямому ефірі, який розпочнеться о 18:00 він розповість про скандал з мером Києва Кличком, звільнення територій Росії угрупованнями РДК і ЛСР та скандал з бельгійським озброєнням в руках російських добровольців.

Подивитися прямий ефір можна на You-Tube каналі Новини.LIVE.

Читайте також:

Прямий ефір Новини.LIVE

Окрім того, політолог розповість про полон російських солдатів та їх передачу їх Гладкову, про контрнаступ ЗСУ, ситуацію на фронті та реакцію Заходу.

Нагадаємо, Міноборони Великої Британії опублікувало нові дані щодо ситуації в Бєлгородській області. Британська розвідка зазначає, що вранці 1 червня партизани знову атакували Бєлгородщину. Це вже вдруге за останні 10 днів.

Також ми писали, що Бєлгородська влада в РФ вимкнула телефони для допомоги жителям міста Шебекіно. А тим, хто покинув район, не виплачують компенсації

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

17:52 Як залучити багатство? Топ-10 найсильніших молитов на гроші

Новина з відео

18:28 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

Новина з фото

16:15 До чого сниться кров: значення і тлумачення сну

22:25Коли можна відмовитися від отримання повістки: є тільки два випадки

06:10 Нові тарифи на електрику: малозабезпечені та мільйонери платитимуть єдину ціну

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

17:36 Повістка — після пред'явлення паспорта: чи можуть військові перевіряти документи

22:10 Нацкомісія підвищила тарифи на електроенергію: деталі

10:41 Циганков замінить Беллінгема: що відомо

22:25Кого цього літа не призвуть до ЗСУ: роз’яснення юриста

13:42 Податкова загляне в гаманці українців: що зміниться вже в липні

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB