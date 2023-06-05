Карасьов про РДК в Росії і скандал з Кличком: ефір Новини.LIVE

Політолог Вадим Карасьов та ведуча Лана Шевчук. Фото: колаж Новини.LIVE

У понеділок, 5 червня, гостем студії Новини.LIVE став політолог Вадим Карасьов. У прямому ефірі, який розпочнеться о 18:00 він розповість про скандал з мером Києва Кличком, звільнення територій Росії угрупованнями РДК і ЛСР та скандал з бельгійським озброєнням в руках російських добровольців.

Подивитися прямий ефір можна на You-Tube каналі Новини.LIVE.

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Прямий ефір Новини.LIVE

Окрім того, політолог розповість про полон російських солдатів та їх передачу їх Гладкову, про контрнаступ ЗСУ, ситуацію на фронті та реакцію Заходу.

Нагадаємо, Міноборони Великої Британії опублікувало нові дані щодо ситуації в Бєлгородській області. Британська розвідка зазначає, що вранці 1 червня партизани знову атакували Бєлгородщину. Це вже вдруге за останні 10 днів.

Також ми писали, що Бєлгородська влада в РФ вимкнула телефони для допомоги жителям міста Шебекіно. А тим, хто покинув район, не виплачують компенсації