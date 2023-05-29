Політолог Карасьов ексклюзивно розповідає про посилення ракетних обстрілів Києва в ефірі Новини.LIVE

Політолог Вадим Карасьов. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 29 травня, Росія вкотре завдала потужного ракетного удару по території України. РФ намагалась вдарити балістичними ракетами по України.

Про це та не тільки в сьогоднішньому ексклюзивному ефірі Новини.LIVE говоритимуть політолог Вадим Карасьов та ведуча Лана Шевчук.

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Окрім посилення ракетного терору на Україну та активну атаку на Київ, також з гостем студії обговоримо пропозицію Україні від НАТО, постачання зброї, надання Україні винищувачів F-16 та яка зараз ситуація на фронті.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у мережі опублікували жахаючі відео моменту падіння уламку ракети під час сьогоднішньої атаки на столицю. Кадри зафіксували дорожні камери.

Додамо, що вдень 29 травня Київ зазнав чергової атаки з повітря. Це вже шістнадцятий обстріл столиці за травень: з моменту попередньої нічної атаки пройшло менше 6 годин. Усі повітряні цілі були знищені системою ППО.

За словами голови Київської міської військової адміністрації Сергія Попка, денна атака 29 травня свідчить про те, що ворог відверто намагається знищити цивільне населення столиці.



Ми повідомляли, що Київ має найсильнішу ППО в Україні, тому незрозуміло, на що розраховує Росія, завзято завдаючи ударів по українській столиці. Таке несподіване зізнання зробив у своєму телеграм-каналі прокремлівський політолог Сергій Марков.