Карасев о РДК в России и скандале с Кличко: эфир Новини.LIVE
В понедельник, 5 июня, гостем студии Новини.LIVE стал политолог Вадим Карасев. В прямом эфире, который начнется в 18:00, он расскажет о скандале с мэром Киева Кличко, освобождении территорий России группировками РДК и ЛСР и скандале с бельгийским вооружением в руках российских добровольцев.
Посмотреть прямой эфир можно на You-Tube канале Новини.LIVE.
Прямой эфир Новости.
Кроме того, политолог расскажет о пленении российских солдат и их передаче их Гладкову, о контрнаступлении ВСУ, ситуации на фронте и реакции Запада.
Напомним, Минобороны Великобритании опубликовало новые данные по ситуации в Белгородской области. Британская разведка отмечает, что утром 1 июня партизаны снова атаковали Белгородщину. Это уже второй раз за последние 10 дней.
Также мы писали, что белгородские власти в РФ выключили телефоны для помощи жителям города Шебекино. А тем, кто покинул район, не выплачивают компенсации