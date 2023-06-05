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Карасев о РДК в России и скандале с Кличко: эфир Новини.LIVE

5 июня 2023 18:00
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Карасев о РДК в России и скандале с Кличко: эфир Новини.LIVE
Политолог Вадим Карасев и ведущая Лана Шевчук. Фото: коллаж Новини.LIVE
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В понедельник, 5 июня, гостем студии Новини.LIVE стал политолог Вадим Карасев. В прямом эфире, который начнется в 18:00, он расскажет о скандале с мэром Киева Кличко, освобождении территорий России группировками РДК и ЛСР и скандале с бельгийским вооружением в руках российских добровольцев.

Посмотреть прямой эфир можно на You-Tube канале Новини.LIVE.

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Кроме того, политолог расскажет о пленении российских солдат и их передаче их Гладкову, о контрнаступлении ВСУ, ситуации на фронте и реакции Запада.

Напомним, Минобороны Великобритании опубликовало новые данные по ситуации в Белгородской области. Британская разведка отмечает, что утром 1 июня партизаны снова атаковали Белгородщину. Это уже второй раз за последние 10 дней.

Также мы писали, что белгородские власти в РФ выключили телефоны для помощи жителям города Шебекино. А тем, кто покинул район, не выплачивают компенсации

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