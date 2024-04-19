Хлопчик, якого вважали мертвим після удару по Дніпру, вижив

Роботи з ліквідації наслідків у Дніпрі. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Один із поранених дітей у Дніпрі, 6-річний хлопчик, який вважався мертвим, вижив та перебуває під наглядом лікарів. Але, на жаль, інформація щодо інших двох загиблих дітей підтверджується.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram.

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Лисак розповів, що з'явилася уточнена інформація щодо жертв удару по Синельниківському районі. Хлопчик, якого вважали мертвим, вижив, проте зараз у важкому стані.

"Один з дітей, 6-річний хлопчик, був у вкрай важкому стані. Втім, його вдалося доставити до обласної лікарні. Медики зробили все, що могли. Можливе і неможливе. Врятували", — йдеться у повідомленні.

За словами лікарів, у хлопчика позитивна динаміка і вони сподіваються на його одужання.

"На жаль, це єдина втішна новина. Інформація щодо інших двох загиблих дітей підтверджується", — додав очільник ОВА.

Скриншот допису Лисака

Нагадаємо, внаслідок ракетного удару по Дніпру загинуло дев'ятеро людей, серед них двоє дітей. Ще 25 осіб отримали поранення.

У мережі з'явилося відео перших хвилин після ракетного удару по п'ятиповерхівці в Дніпрі.

Загалом, цієї ночі окупанти випустили по Україні 36 повітряних цілей. Сили ППО знищили 29 з них.