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Хлопчик, якого вважали мертвим після удару по Дніпру, вижив

19 квітня 2024 11:52
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Хлопчик, якого вважали мертвим після удару по Дніпру, вижив
Роботи з ліквідації наслідків у Дніпрі. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Один із поранених дітей у Дніпрі, 6-річний хлопчик, який вважався мертвим, вижив та перебуває під наглядом лікарів. Але, на жаль, інформація щодо інших двох загиблих дітей підтверджується.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram. 

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Лисак розповів, що з'явилася уточнена інформація щодо жертв удару по Синельниківському районі. Хлопчик, якого вважали мертвим, вижив, проте зараз у важкому стані.

"Один з дітей, 6-річний хлопчик, був у вкрай важкому стані. Втім, його вдалося доставити до обласної лікарні. Медики зробили все, що могли. Можливе і неможливе. Врятували", — йдеться у повідомленні. 

За словами лікарів, у хлопчика позитивна динаміка і вони сподіваються на його одужання. 

"На жаль, це єдина втішна новина. Інформація щодо інших двох загиблих дітей підтверджується", — додав очільник ОВА. 

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Скриншот допису Лисака

Нагадаємо, внаслідок ракетного удару по Дніпру загинуло дев'ятеро людей, серед них двоє дітей. Ще 25 осіб отримали поранення.

У мережі з'явилося відео перших хвилин після ракетного удару по п'ятиповерхівці в Дніпрі. 

Загалом, цієї ночі окупанти випустили по Україні 36 повітряних цілей. Сили ППО знищили 29 з них. 

На нічні обстріли Дніпра відреагував Президент України Володимир Зеленський. Він заявив, що кожен, хто надає Україні системи ППО, є нашим рятівником. 

смерть
діти
Дніпро
обстріли
війна в Україні
ракетний удар

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