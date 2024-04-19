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Мальчик, которого считали мертвым после удара по Днепру, выжил

19 апреля 2024 11:52
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Мальчик, которого считали мертвым после удара по Днепру, выжил
Работы по ликвидации последствий в Днепре. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Один из раненых детей в Днепре, 6-летний мальчик, который считался мертвым, выжил и находится под наблюдением врачей. Но, к сожалению, информация о других двух погибших детях подтверждается.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram.

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Лысак рассказал, что появилась уточненная информация о жертвах удара по Синельниковскому району. Мальчик, который считался мертвым, выжил, однако сейчас в тяжелом состоянии.

"Один из детей, 6-летний мальчик, был в крайне тяжелом состоянии. Впрочем, его удалось доставить в областную больницу. Медики сделали все, что могли. Возможное и невозможное. Спасли", — говорится в сообщении.

По словам врачей, у мальчика положительная динамика, и они надеются на его выздоровление.

"К сожалению, это единственная утешительная новость. Информация о других двух погибших детях подтверждается", — добавил глава ОВА.

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Напомним, в результате ракетного удара по Днепру погибли девять человек, среди них двое детей. Еще 25 человек получили ранения.

В сети появилось видео первых минут после ракетного удара по пятиэтажке в Днепре.

Всего этой ночью оккупанты выпустили по Украине 36 воздушных целей. Силы ПВО уничтожили 29 из них.

На ночные обстрелы Днепра отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Он заявил, что каждый, кто предоставляет Украине системы ПВО, является нашим спасителем.

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Днепр
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война в Украине
ракетный удар

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