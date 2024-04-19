Мальчик, которого считали мертвым после удара по Днепру, выжил

Работы по ликвидации последствий в Днепре. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Один из раненых детей в Днепре, 6-летний мальчик, который считался мертвым, выжил и находится под наблюдением врачей. Но, к сожалению, информация о других двух погибших детях подтверждается.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram.

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Лысак рассказал, что появилась уточненная информация о жертвах удара по Синельниковскому району. Мальчик, который считался мертвым, выжил, однако сейчас в тяжелом состоянии.

"Один из детей, 6-летний мальчик, был в крайне тяжелом состоянии. Впрочем, его удалось доставить в областную больницу. Медики сделали все, что могли. Возможное и невозможное. Спасли", — говорится в сообщении.

По словам врачей, у мальчика положительная динамика, и они надеются на его выздоровление.

"К сожалению, это единственная утешительная новость. Информация о других двух погибших детях подтверждается", — добавил глава ОВА.

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Напомним, в результате ракетного удара по Днепру погибли девять человек, среди них двое детей. Еще 25 человек получили ранения.

В сети появилось видео первых минут после ракетного удара по пятиэтажке в Днепре.

Всего этой ночью оккупанты выпустили по Украине 36 воздушных целей. Силы ПВО уничтожили 29 из них.