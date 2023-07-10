Кого закон вважає зниклим безвісті – відповідь юриста

Військові на тлі неба. Фото: google.com

Агресивна війна, розв’язана Росією, щодня забирає життя українців — як мирного населення, так і наших захисників. Інтенсивність бойових дій іноді не дозволяє навіть точно визначити долю зниклих людей, тому певна їх частина оголошується зниклими безвісти.

Як відбувається ця процедура, з якого моменту зниклого безвісти можна визнати загиблим та що робити, якщо, на щастя, людина виявилася живою, — розповів в ексклюзивному коментарі Новини.LIVE керуючий партнер юридичної компанії Winner, адвокат Ігор Ясько.

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Дві категорії зниклих

Як пояснив юрист, українське законодавство розрізняє дві категорії зниклих безвісти — власне особи, які зникли безвісти, та особи, зниклі безвісти за особливих обставин.

"Перша категорія — це особи, стосовно яких немає відомостей про їхнє місцеперебування на момент подання заявником заяви про розшук. Друга категорія — особи, зниклі безвісти у зв'язку зі збройним конфліктом, воєнними діями, тимчасовою окупацією частини території України, надзвичайними ситуаціями природного чи техногенного характеру", — розповів Ігор Ясько.

З якого моменту людина визнається зниклою безвісти під час війни

Особа, зникла безвісти за особливих обставин, вважається такою з моменту подання заяви про факт зникнення особи та внесення її до Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.

За словами юриста, згідно із Законом України "Про правовий статус осіб, зниклих безвісти за особливих обставин", подати таку заяву можуть:

родичі зниклої особи;

представники військового формування;

органи державної влади або місцевого самоврядування;

громадське об'єднання;

будь-яка інша особа, якій стало відомо про зникнення.

Оголошення людини померлою

Родичі людини, яка зникла безвісти, мають право звернутися до суду із заявою про визнання її безвісно відсутньою або оголошення її померлою.

Для визнання особи померлою мають існувати певні умови. Як пояснив юрист, у загальному випадку особу можуть визнати такою, якщо у місці її постійного проживання немає відомостей про місце її перебування протягом 3 років. Але залежно від обставин зникнення цей термін може змінюватися, зокрема:

якщо особа пропала безвісти за обставин, що загрожували їй смертю або дають підставу припускати її загибель від певного нещасного випадку, — до 6 місяців;

якщо є можливість вважати фізичну особу загиблою внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру — до 1 місяця після завершення роботи спеціальної комісії, утвореної внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;

якщо фізична особа зникла у зв’язку із воєнними діями, збройним конфліктом — до 2 років від дня закінчення воєнних дій.

При цьому, як зазначає юрист, суд може оголосити фізичну особу померлою і до спливу цих термінів, але не раніше спливу 6 місяців.

Розшук зниклих безвісти

Навіть якщо людина, зникла безвісти за особливих обставин, оголошена померлою, але її останки не знайдено, відповідні органи не припиняють її розшукувати.

"Розшук триває, аж поки не буде встановлено місце перебування людини, місце її поховання або місцезнаходження її останків. Також, якщо суд визнає людину безвісно відсутньою, це теж не є підставою для припинення її розшуку", — каже Ігор Ясько.

Після того, якщо місцезнаходження людини або ж, у гіршому випадку, її останків, було знайдено, не пізніше ніж через три дні про це має бути повідомлено її близьким родичам або членам сім’ї.

"Також про цей факт повідомляють заявнику, який подавав заяву про зникнення людини — навіть якщо він не є членом родини або близьким родичем", — зазначив адвокат.

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