Кого закон считает пропавшим без вести – ответ юриста

Военные на фоне неба. Фото: google.com

Агрессивная война, развязанная Россией, ежедневно уносит жизни украинцев — как мирного населения, так и наших защитников. Интенсивность боевых действий иногда не позволяет даже точно определить судьбу пропавших людей, поэтому некоторые из них объявляются пропавшими без вести.

Как происходит эта процедура, с какого момента пропавшего без вести можно признать погибшим и что делать, если, к счастью, человек оказался жив, — рассказал в эксклюзивном комментарии Новини.LIVE управляющий партнер юридической компании Winner, адвокат Игорь Ясько.

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Две категории пропавших

Как объяснил юрист, украинское законодательство различает две категории пропавших без вести — собственно лица, пропавшие без вести, и лица, пропавшие без вести при особых обстоятельствах.

"Первая категория — это лица, относительно которых нет сведений об их местонахождении на момент подачи заявителем заявления о розыске. Вторая категория — лица, пропавшие без вести в связи с вооруженным конфликтом, военными действиями, временной оккупацией части территории Украины, чрезвычайными ситуациями техногенного характера", — рассказал Игорь Ясько.

С какого момента человек признается пропавшим без вести во время войны

Лицо, пропавшее без вести при особых обстоятельствах, считается таковым с момента подачи заявления о факте исчезновения лица и внесения его в Единый реестр лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах.

По словам юриста, согласно Закону Украины "О правовом статусе лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах", подать такое заявление могут:

родственники пропавшего лица;

представители военного формирования;

органы государственной власти или местного самоуправления;

общественное объединение;

любое другое лицо, которому стало известно об исчезновении.

Объявление человека умершим

Родственники пропавшего без вести имеют право обратиться в суд с заявлением о признании его безвестно отсутствующим или оглашении его умершим.

Для признания лица умершим должны существовать определенные условия. Как объяснил юрист, в общем случае лицо может признаться таковым, если в месте его постоянного проживания нет сведений о месте его пребывания в течение 3 лет. Но в зависимости от обстоятельств исчезновения этот срок может меняться, в частности:

если лицо пропало без вести при обстоятельствах, угрожавших ему смертью или позволяющих предполагать его гибель от определенного несчастного случая, — до 6 месяцев;

если есть возможность считать физическое лицо погибшим в результате чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера — до 1 месяца после завершения работы специальной комиссии, образованной в результате чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера;

если физическое лицо пропало в связи с военными действиями, вооруженным конфликтом — до 2 лет со дня окончания военных действий.

При этом, как отмечает юрист, суд может объявить физическое лицо умершим и до истечения этих сроков, но не ранее истечения 6 месяцев.

Розыск пропавших без вести

Даже если человек, пропавший без вести при особых обстоятельствах, объявлен умершим, но его останки не найдены, соответствующие органы не прекращают его разыскивать.

"Розыск продолжается, пока не будет установлено местонахождение человека, место его захоронения или местонахождение его останков. Также если суд признает человека безвестно отсутствующим, это тоже не является основанием для прекращения его розыска", — говорит Игорь Ясько.

После того как местонахождение человека или, в худшем случае, его останков, было обнаружено, не позднее чем через три дня об этом должно быть сообщено его близким родственникам или членам семьи.

"Также об этом факте сообщают заявителю, который подавал заявление об исчезновении человека — даже если он не является членом семьи или близким родственником", — отметил адвокат.

Напомним, семьи военных, пропавших без вести, имеют право на помощь от государства. Как ее оформить, Новини.LIVE подробно рассказывали в предыдущих публикациях.

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