Кількість ліквідованих окупантів наближається до 180 тисяч: Генштаб оприлюднив нову статистику
Російські окупанти продовжують зазнавати величезних втрат на війні в Україні. Загалом за добу бійці ЗСУ ліквідували 470 росіян.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Деталі
Протягом доби українським військовим вдалося знищити 14 ворожих БпЛА, чотири бойові броньовани машині та 13 артилерійських систем.
Загальні втрати російської армії за час війни:
- особового складу — близько 178 150 (+470) осіб ліквідовано;
- танків — 3 636 (+0) од.;
- бойових броньованих машин — 7 024 (+4) од.;
- артилерійських систем — 2 740 (+13) од.;
- РСЗВ — 533 (+0) од.;
- засобів ППО — 282 (+0) од.;
- літаків — 307 (+0) од.;
- гелікоптерів — 292 (+0) од.;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня — 2 312 (+14);
- крилатих ракет — 911 (+0);
- кораблів/катерів — 18 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн — 5 602 (+3) од.;
- спеціальної техніки — 309 (+5).
Нагадаємо, українські військові продовжують демонструвати професіоналізм на фронті. Протягом доби вони уразили райони зосередження окупантів та "приземлили" ворожі БпЛА.
Також ми писали, що динаміка використання бойової артилерії в Україні відображає той факт, що російські окупанти намагаються компенсувати свій погіршений наступальний потенціал. До того ж війська рф хочуть зрівняти з землею населені пункти перед їх захопленням.
Додамо, Міністерство оборони рф може готувати умови для атак під чужим прапором у Сумській області. До того ж окупанти намагаються створити інформаційні передумови для хімічних атак.