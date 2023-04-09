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Кількість ліквідованих окупантів наближається до 180 тисяч: Генштаб оприлюднив нову статистику

9 квітня 2023 09:52
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Військові рф. Фото: google.com
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Російські окупанти продовжують зазнавати величезних втрат на війні в Україні. Загалом за добу бійці ЗСУ ліквідували 470 росіян.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Деталі

Протягом доби українським військовим вдалося знищити 14 ворожих БпЛА, чотири бойові броньовани машині та 13 артилерійських систем.

Загальні втрати російської армії за час війни:

  • особового складу — близько 178 150 (+470) осіб ліквідовано;
  • танків — 3 636 (+0) од.;
  • бойових броньованих машин — 7 024 (+4) од.;
  • артилерійських систем — 2 740 (+13) од.;
  • РСЗВ — 533 (+0) од.;
  • засобів ППО — 282 (+0) од.;
  • літаків — 307 (+0) од.;
  • гелікоптерів — 292 (+0) од.;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 2 312 (+14);
  • крилатих ракет — 911 (+0);
  • кораблів/катерів — 18 (+0) од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 5 602 (+3) од.;
  • спеціальної техніки — 309 (+5).

Потери оккупантов

Нагадаємо, українські військові продовжують демонструвати професіоналізм на фронті. Протягом доби вони уразили райони зосередження окупантів та "приземлили" ворожі БпЛА.

Також ми писали, що динаміка використання бойової артилерії в Україні відображає той факт, що російські окупанти намагаються компенсувати свій погіршений наступальний потенціал. До того ж війська рф хочуть зрівняти з землею населені пункти перед їх захопленням.

Додамо, Міністерство оборони рф може готувати умови для атак під чужим прапором у Сумській області. До того ж окупанти намагаються створити інформаційні передумови для хімічних атак.

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