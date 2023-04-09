Число ликвидированных оккупантов приближается к 180 тысячам: Генштаб обнародовал новую статистику

Военные рф. Фото: google.com

Российские оккупанты продолжают нести огромные потери на войне в Украине. Всего за сутки бойцы ВСУ ликвидировали 470 россиян.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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За сутки украинским военным удалось уничтожить 14 вражеских БпЛА, четыре боевых бронированных машины и 13 артиллерийских систем.

Общие потери российской армии за время войны:

личного состава — около 178 150 (+470) человек ликвидировано;

танков — 3636 (+0) ед;

боевых бронированных машин — 7 024 (+4) ед;

артиллерийских систем — 2 740 (+13) ед;

РСЗО — 533 (+0) ед;

средств ПВО — 282 (+0) ед;

самолетов — 307 (+0) ед;

вертолетов — 292 (+0) ед;

БпЛА оперативно-тактического уровня — 2312 (+14);

крылатых ракет — 911 (+0);

кораблей/катеров — 18 (+0) ед;

автомобильной техники и автоцистерн — 5 602 (+3) ед;

специальной техники — 309 (+5).

Напомним, украинские военные продолжают демонстрировать профессионализм на фронте. В течение суток они поразили районы сосредоточения оккупантов и "приземлили" вражеские БпЛА.

Также мы писали, что динамика использования боевой артиллерии в Украине отражает тот факт, что российские оккупанты пытаются компенсировать свой ухудшенный наступательный потенциал. К тому же войска рф хотят сравнить с землей населенные пункты перед их захватом.

Добавим, Министерство обороны рф может готовить условия для атак под чужим флагом в Сумской области. К тому же оккупанты пытаются создать информационные предпосылки для химических атак.