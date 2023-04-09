Число ликвидированных оккупантов приближается к 180 тысячам: Генштаб обнародовал новую статистику
Российские оккупанты продолжают нести огромные потери на войне в Украине. Всего за сутки бойцы ВСУ ликвидировали 470 россиян.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
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За сутки украинским военным удалось уничтожить 14 вражеских БпЛА, четыре боевых бронированных машины и 13 артиллерийских систем.
Общие потери российской армии за время войны:
- личного состава — около 178 150 (+470) человек ликвидировано;
- танков — 3636 (+0) ед;
- боевых бронированных машин — 7 024 (+4) ед;
- артиллерийских систем — 2 740 (+13) ед;
- РСЗО — 533 (+0) ед;
- средств ПВО — 282 (+0) ед;
- самолетов — 307 (+0) ед;
- вертолетов — 292 (+0) ед;
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 2312 (+14);
- крылатых ракет — 911 (+0);
- кораблей/катеров — 18 (+0) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн — 5 602 (+3) ед;
- специальной техники — 309 (+5).
Напомним, украинские военные продолжают демонстрировать профессионализм на фронте. В течение суток они поразили районы сосредоточения оккупантов и "приземлили" вражеские БпЛА.
Также мы писали, что динамика использования боевой артиллерии в Украине отражает тот факт, что российские оккупанты пытаются компенсировать свой ухудшенный наступательный потенциал. К тому же войска рф хотят сравнить с землей населенные пункты перед их захватом.
Добавим, Министерство обороны рф может готовить условия для атак под чужим флагом в Сумской области. К тому же оккупанты пытаются создать информационные предпосылки для химических атак.