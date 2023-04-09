Війська рф намагаються створити інформаційні передумови для хімічних атак у Сумській області

Російські окупанти. Фото: google.com

Міністерство оборони рф може готувати умови для атак під чужим прапором у Сумській області. До того ж окупанти намагаються створити інформаційні передумови для хімічних атак.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

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Міністерство оборони рф заявило 8 квітня, що українські війська доставляють тіла загиблих з моргів до Охтирки Сумської області і наносять токсичні хімічні речовини на останки і місцевість, щоб стверджувати, що російські війська застосували хімічну зброю.

"Російські сили, можливо, намагаються створити інформаційні передумови для майбутніх хімічних атак у Сумській області або виправдати попереднє застосування хімічної зброї, хоча ISW не бачила, щоб російські війська останнім часом використовували хімічну зброю в цьому районі", — йдеться у звіті.

Аналітики додали, що незрозуміло, якого загального ефекту Кремль має намір досягти за допомогою все більш дивних і неефективних російських інформаційних операцій, в яких стверджується про українські атаки під фальшивими прапорами.

Нагадаємо, протягом 8 квітня росіяни здійснили сім обстрілів прикордонних громад Сумщини. Під ворожим вогнем опинилися чотири громади — Білопільська, Хотінська, Великописарівська та Миропільська.

Також ми писали, що 2 квітня на Сумщині російські окупанти обстріляли молоковоз, внаслідок чого водій та пасажирка загинули. Поліція розпочала розслідування.

Додамо, 30 березня російські окупанти обстріляли Сумську область. Під ворожим вогнем опинилися три громади: Білопільська, Краснопільська та Середино-Будська.