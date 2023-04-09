У Генштабі розповіли про успіхи ЗСУ на фронті

Український військовий та артилерія/Фото: google.com

Українські військові продовжують демонструвати професіоналізм на фронті. Протягом доби вони уразили райони зосередження окупантів та "приземлили" ворожі БпЛА.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Авіація Сил оборони за добу завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки росіян. До того ж бійці ЗСУ збили:

Два БпЛА типу "Supercam";

шість БпЛА типу "Орлан-10";

шість БпЛА типу "Zala".

"Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили два райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, один склад боєприпасів, одну позицію засобів протиповітряної оборони та п'ять станцій радіоелектронної боротьби противника", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, протягом 8 квітня українські військові завдали низку успішних ударів по позиціях російських загарбників. Зокрема, ЗСУ знищили один безпілотник окупантів та три станції радіоелектронної боротьби.

Також ми писали, що українські військові знищили дві російські самохідні установки 2С9 "Нона". Бійцям вдалося це зробити під Бахмутом Донецької області.

Додамо, головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний опублікував на своїй сторінці у Facebook відео, в якому показав, як польські самохідні гаубиці AHS Krab (САУ "Краб") успішно виконують бойові завдання на фронті. Він зазначив, що українські військові швидко заволоділи західною технікою та мають цінний досвід для партнерів та виробників озброєння.