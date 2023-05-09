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Кількість обстрілів РФ та успіхи України на фронті: зведення Генштабу

9 травня 2023 18:49
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Кількість обстрілів РФ та успіхи України на фронті: зведення Генштабу
Український військовослужбовець стріляє з гаубиці D30 поблизу міста Бахмут. Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 9 травня, триває 440 доба повномасштабної війни Російської Федерації проти України. Протягом доби окупанти не припиняли обстріли. Вони використовували авіацію, РСЗВ та ракети.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Протягом цієї доби ворог завдав 20 ракетних та 30 авіаційних ударів, а також здійснив близько 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військових та населених пунктах. 

Російські окупанти також використали 17 крилатих ракет повітряного базування. Українським військовим вдалося знищити 15 цілей окупантів. У Генштабі розповіли, що загарбники випустили ще три ракети С-300 по Краматорську та Костянтинівці. Внаслідок атаки пошкоджено цивільну інфраструктуру. 

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Де росіяни зосереджують основні зусилля

Окупанти продовжують зосереджуватися на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом цієї доби противник здійснив майже 30 атак на цих ділянках фронту.

Наразі найзапекліші бої тривають за міста Бахмут та Мар'їнка.

Українські удари по окупантах

Авіація Сил оборони завдала чотири удари по районах зосередження особового складу та військової техніки ворога, а також два удари по його ЗРК. 

"Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили два райони зосередження живої сили та станцію радіоелектронної боротьби окупантів", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, росіяни не залишають спроб захопити Бахмут. Окупанти почали застосовувати заборонені фосфорні бомби, однак це не змінило стратегічного положення ні українських сил, ні сил ворога в місті.

Також ми писали, що кількість знищених за минулу добу російських окупантів становить понад 600 осіб. Крім того, загарбники продовжують втрачати військову техніку, зокрема танки, бронемашини й артилерійські системи.

Додамо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що ЗСУ ретельно готуються до майбутнього контрнаступу. При цьому початок наступу залежатиме від "оптимального моменту" для того, щоб "виявити успішність".

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