Количество обстрелов РФ и успехи Украины на фронте: сводка Генштаба

Украинский военнослужащий стреляет из гаубицы D30 вблизи города Бахмут. Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova

Сегодня, 9 мая, продолжаются 440 сутки полномасштабной войны Российской Федерации против Украины. В течение суток оккупанты не прекращали обстрелы. Они использовали авиацию, РСЗО и ракеты.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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В течение этих суток враг нанес 20 ракетных и 30 авиационных ударов, а также совершил около 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских военных и населенных пунктов.

Российские оккупанты также использовали 17 крылатых ракет воздушного базирования. Украинским военным удалось уничтожить 15 целей оккупантов. В Генштабе рассказали, что захватчики выпустили еще три ракеты С-300 по Краматорску и Константиновке. В результате атаки повреждена гражданская инфраструктура.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Где россияне сосредотачивают основные усилия

Оккупанты продолжают сосредотачиваться на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В течение этих суток противник совершил почти 30 атак на этих участках фронта.

Сейчас самые ожесточенные бои продолжаются в городах Бахмут и Марьинка.

Украинские удары по оккупантам

Авиация Сил обороны нанесла четыре удара по районам сосредоточения личного состава и военной техники врага, а также два удара по ЗРК.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили два района сосредоточения живой силы и станцию радиоэлектронной борьбы оккупантов", — говорится в сообщении.

Напомним, россияне не оставляют попыток захватить Бахмут. Оккупанты начали применять запрещенные фосфорные бомбы, однако это не изменило стратегического положения ни украинских сил, ни сил врага в городе.

Также мы писали, что количество уничтоженных за прошедшие сутки российских оккупантов составляет более 600 человек. Кроме того, захватчики продолжают терять военную технику, в том числе танки, бронемашины и артиллерийские системы.

Добавим, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что ВСУ тщательно готовятся к предстоящему контрнаступлению. При этом начало наступления будет зависеть от "оптимального момента" для того, чтобы "выявить успеваемость".