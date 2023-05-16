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Украинские защитники уничтожили почти 200 тысяч российских оккупантов, — Генштаб

16 мая 2023 08:09
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Украинские защитники уничтожили почти 200 тысяч российских оккупантов, — Генштаб
Украинские войска наносят очередной удар по врагу. Фото: Сухопутные войска ВСУ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Число уничтоженных за минувшие сутки российских оккупантов составляет более 500 человек, в общей сложности за время войны россияне потеряли почти 200 тысяч военных. Кроме того, захватчики в последние дни продолжают терять большое количество артиллерийских систем.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

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За 15 мая украинские защитники уничтожили на фронтах войны около 520 российских захватчиков.

Кроме того, россияне потеряли три танка, 12 бронемашин, 13 артиллерийских систем и 12 беспилотников разных типов.

Общие потери армии РФ за время войны

Общие боевые потери оккупационного контингента таковы:

  • личного состава — около 199 980 (+520) человек ликвидировано;
  • танков — 3 762 (+3) ед.;
  • боевых бронированных машин — 7 348 (+12) ед.;
  • артиллерийских систем — 3 150 (+13) ед.;
  • РСЗО — 562 (+0) ед.;
  • средств ПВО — 316 (+0) ед.;
  • самолетов — 308 (+0) ед.;
  • вертолетов — 294 (+0) ед.;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 2732 (+12) ед.;
  • крылатых ракет — 973 (+0) ед.;
  • кораблей/катеров — 18 (+0) ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 6048 (+14) ед.;
  • специальной техники — 410 (+3) ед.
Утраты российской армии на 16 мая 2023 года
Потери российской армии на 16 мая 2023 года
Инфографика: Генштаб ВСУ

Напомним, что в предыдущие дни также было зафиксировано множество успешно уничтоженных артиллерийских систем российской армии.

Так, 13 мая Силы обороны ликвидировали 21 единицу артиллерийских систем РФ.

11 мая были уничтожены 15 артиллерийских систем оккупационной армии.

А 10 мая ВСУ вывели из строя 14 артсистем российских оккупантов.

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