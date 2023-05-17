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Число погибших оккупантов на фронте превысило 200 тысяч, — Генштаб

17 мая 2023 08:22
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Число погибших оккупантов на фронте превысило 200 тысяч, — Генштаб
Российский оккупант. Фото: росСМИ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

За прошедшие сутки, 16 мая, Вооруженные силы Украины ликвидировали около 610 оккупантов. В целом, во времена полномасштабного вторжения было уничтожено 200 590 россиян.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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Потери оккупантов

Ориентировочно потери оккупантов с 24 февраля 2022 года по 17 мая 2023 года следующие:

  • личного состава — около 200590 (+610) человек ликвидировано
  • танков — 3771 (+9) единиц;
  • боевых бронированных машин — 7365 (+17) единиц;
  • артиллерийских систем — 3166 (+16) единиц;
  • РСЗО — 562 (+0) единиц;
  • средства ПВО — 318 (+2) единиц;
  • самолетов — 308 (+0) единиц;
  • вертолетов — 294 (+0) единиц;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 2748 (+16);
  • крылатые ракеты — 982 (+9);
  • корабли/катера — 18 (+0) единиц;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 6067 (+19) единиц;
  • специальная техника — 417 (+7).
ПОтери оккупантов
Потери оккупантов. Фото: Генштаб ВСУ

Напомним, что в предыдущие дни также было зафиксировано множество успешно уничтоженных артиллерийских систем российской армии.

Так, 13 мая Силы обороны ликвидировали 21 единицу артиллерийских систем РФ. 11 мая были уничтожены 15 артиллерийских систем оккупационной армии. А 10 мая ВСУ вывели из строя 14 артсистем российских оккупантов.

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