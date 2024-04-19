Число погибших в Днепре возросло — среди них есть дети

Спасатели тушат пожар на месте обстрелов. Фото: ГСЧС

В результате ракетного удара по Днепру 19 апреля погибли уже восемь человек, среди них двое детей. Еще 25 человек получили ранения.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в эфире телемарафона.

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Лысак рассказал, что в настоящее время известно о восьми счастливых в результате вражеской атаки на Днепр и область. Среди них двое детей 6 и 8 лет. Пострадавших сейчас — 25.

Кроме того, министр внутренних дел Игорь Клименко рассказал, что в Синельниковском районе повреждено более десятка частных домов. Возникли пожары, которые оперативно ликвидировали спасатели.

Спасатели и врачи госпитализируют пострадавших. Фото: ГСЧС

Спасатели и врачи госпитализируют пострадавших. Фото: ГСЧС

Пункты помощи потерпевшим. Фото: ГСЧС

"На местах развернуты пункты помощи пострадавшим. Работают психологи. Полиция принимает заявления от пострадавших. Разбор завалов поврежденных домов продолжается", — говорится в сообщении.

Скриншот сообщения МВД

Что известно об обстреле Днепра

Напомним, ночью 19 апреля в Украине объявляли масштабную воздушную тревогу из-за ракетной опасности. Утром взрывы раздавались в Днепре и области, там работала ПВО.

В результате атаки оккупантов на Днепр частично разрушен дом, под завалами которого могут быть люди.

Незадолго в сети появилось видео первых минут после ракетного удара по пятиэтажке в Днепре.

На ночные обстрелы Днепра отреагировал Президент Украины Владимир Зеленский. Он заявил, что каждый, кто предоставляет Украине системы ПВО, является нашим спасителем.