Число погибших в Днепре возросло — среди них есть дети
В результате ракетного удара по Днепру 19 апреля погибли уже восемь человек, среди них двое детей. Еще 25 человек получили ранения.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в эфире телемарафона.
Последствия обстрелов Днепра
Лысак рассказал, что в настоящее время известно о восьми счастливых в результате вражеской атаки на Днепр и область. Среди них двое детей 6 и 8 лет. Пострадавших сейчас — 25.
Кроме того, министр внутренних дел Игорь Клименко рассказал, что в Синельниковском районе повреждено более десятка частных домов. Возникли пожары, которые оперативно ликвидировали спасатели.
"На местах развернуты пункты помощи пострадавшим. Работают психологи. Полиция принимает заявления от пострадавших. Разбор завалов поврежденных домов продолжается", — говорится в сообщении.
Что известно об обстреле Днепра
Напомним, ночью 19 апреля в Украине объявляли масштабную воздушную тревогу из-за ракетной опасности. Утром взрывы раздавались в Днепре и области, там работала ПВО.
В результате атаки оккупантов на Днепр частично разрушен дом, под завалами которого могут быть люди.
Незадолго в сети появилось видео первых минут после ракетного удара по пятиэтажке в Днепре.
На ночные обстрелы Днепра отреагировал Президент Украины Владимир Зеленский. Он заявил, что каждый, кто предоставляет Украине системы ПВО, является нашим спасителем.
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