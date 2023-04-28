Число жертв обстрела в Умани уже более десяти: подтверждена гибель детей

Спасательная операция на месте попадания российской ракеты. Фото: пресс-служба МВД

По состоянию на 12:00 28 апреля в обстрелянном российскими оккупантами многоэтажном жилом доме погибли 14 человек. Среди погибших двое десятилетних детей.

Об этом сообщили пресс-службы Министерства внутренних дел, ГСЧС и глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец.

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Погибшие в Умани

По состоянию на полдень пятницы, 28 апреля, количество жертв ракетных обстрелов жилого дома в Умани возросло до 14-ти.

Среди погибших подтверждена смерть от действий российских захватчиков двух десятилетних детей.

Пострадавшие и спасенные

Ранения и травмы разной степени тяжести получили 18 жителей обстрелянного дома. 12 из них были госпитализированы.

Специальные службы смогли спасти 17 человек, среди спасенных — три несовершеннолетних жителя разрушенного подъезда.

Комментарий с места трагедии

Корреспондентка Новини.LIVE, которая находится в Умани, сообщила о том, что в разрушенном ракетой подъезде до сих пор продолжается пожар, его пытаются потушить.

На месте трагедии работают несколько сот спасателей, пытающихся разобрать завалы. Сколько людей до сих пор находится под развалинами дома, пока неизвестно.

Кроме разрушенной ракетой, многоэтажки пострадали и окрестные дома.















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Фото: Новини.LIVE

Напомним, что в ночь на 28 апреля Украина пережила очередную массированную ракетную атаку. Были зафиксированы попадания в нескольких городах Украины, в частности, в Умани и Днепре.

По первым данным, в Умани пострадали пять человек. Впрочем, в дальнейшем количество раненых и жертв стало увеличиваться. Так, на 7:17 было известно о трех погибших уманцах.

По состоянию на 9 утра глава Черкасской ОВА Игорь Табурец сообщал о шести погибших. В соцсетях появилась неподтвержденная на тот момент информация о том, что среди погибших есть малолетний ребенок.