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Число жертв в результате обстрела Покровска возросло: обновленные данные

8 августа 2023 11:48
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Число жертв в результате обстрела Покровска возросло: обновленные данные
Последствия удара по Покровску. Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В результате ракетного удара оккупантов по жилому дому в Покровске погибли семь человек. Еще 81 человек ранен, среди них двое детей.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

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Кириленко рассказал, что из-за российской атаки семь человек погибли (пятеро гражданских, спасатель и военный). Еще 81 человек ранен (из них — 39 гражданских, среди которых двое детей — 2006 и 2012 года рождения; 31 полицейский, семь работников ГСЧС и четыре военных).

"По состоянию на 11:00 зафиксированы повреждения 12 многоэтажек; зданий гостиницы, прокуратуры, пенсионного фонда, аптеки, двух магазинов, двух кафе и двух гражданских автомобилей", — говорится в сообщении.

обстрел Покровская
Последствия удара по Покровску. Фото: REUTERS
обстрел Покровская
Последствия удара по Покровску. Фото: REUTERS

Напомним, 7 августа российские оккупанты нанесли удар по Покровску Донецкой области ракетами "Искандер".

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на вражеский обстрел Покровска. По его словам, нужно срочно остановить российский террор.

Добавим, что ранее глава Покровской военной администрации Сергей Добряк рассказал, что количество погибших в Покровске из-за ракетных обстрелов РФ возросло до семи. Сейчас известно еще около 30 раненых.

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