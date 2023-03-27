Кількість жертв внаслідок обстрілу Слов'янська росіянами зросла

Наслідки російського обстрілу

У Слов'янську Донецької області зросла кількість загиблих внаслідок російського ракетного удару. Окупанти вбили двох людей.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

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"Дві людини загинули, щонайменше двадцять п'ять громадян отримали поранення різного ступеню тяжкості. П’ятеро з них перебувають у важкому стані", — йдеться у повідомленні.

Вибуховою хвилею та уламками снарядів пошкоджено шість приватних домоволодінь, три багатоповерхові будинки та 15 автівок.

Наразі на місці працюють рятувальники та правоохоронці. Розбір завалів продовжується.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, сьогодні, 27 березня, російські окупанти вдарили по центру Слов'янська Донецької області двома ракетами С300. Обстріл відбувся близько 10:30.

Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський опублікував кадри наслідків російського обстрілу по Слов'янську.

Додамо, 26 березня російські окупанти обстріляли Донецьку область. Загалом за добу вони вбили двох цивільних, ще одна людина отримала поранення.