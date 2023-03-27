Количество жертв в результате обстрела Славянска россиянами возросло

Последствия российского обстрела

В Славянске Донецкой области возросло число погибших в результате российского ракетного удара. Оккупанты убили двух человек.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

Подробности

"Два человека погибли, по меньшей мере, двадцать пять граждан получили ранения разной степени тяжести. Пятеро из них находятся в тяжелом состоянии", — говорится в сообщении.

Взрывной волной и обломками снарядов повреждены шесть частных домовладений, три многоэтажных дома и 15 автомобилей.

Сейчас на месте работают спасатели и полицейские. Разбор завалов продолжается.

При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Напомним, сегодня, 27 марта, российские оккупанты ударили по центру Славянска Донецкой области двумя ракетами С300. Обстрел произошел около 10:30.

Также мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал кадры последствий российских обстрелов по Славянску.

Добавим, 26 марта российские оккупанты обстреляли Донецкую область. В общем, за сутки они убили двух гражданских, еще один человек получил ранения.