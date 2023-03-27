Количество жертв в результате обстрела Славянска россиянами возросло
В Славянске Донецкой области возросло число погибших в результате российского ракетного удара. Оккупанты убили двух человек.
Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.
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"Два человека погибли, по меньшей мере, двадцать пять граждан получили ранения разной степени тяжести. Пятеро из них находятся в тяжелом состоянии", — говорится в сообщении.
Взрывной волной и обломками снарядов повреждены шесть частных домовладений, три многоэтажных дома и 15 автомобилей.
Сейчас на месте работают спасатели и полицейские. Разбор завалов продолжается.
При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
Напомним, сегодня, 27 марта, российские оккупанты ударили по центру Славянска Донецкой области двумя ракетами С300. Обстрел произошел около 10:30.
Также мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал кадры последствий российских обстрелов по Славянску.
Добавим, 26 марта российские оккупанты обстреляли Донецкую область. В общем, за сутки они убили двух гражданских, еще один человек получил ранения.