Кириленко сообщил, что в Донецкой области оккупанты разрушили дамбу Карловского водохранилища
Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что оккупанты разрушили дамбу Карловского водохранилища. Несколько деревень оказались под угрозой подтопления.
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
Оккупанты разрушили плотину
"Рашисты разрушили дамбу Карловского водохранилища — под угрозой подтопления оказались поселки Галицыновка, Желанне-1 и Желанне-2. Российская оккупационная армия с начала широкомасштабного вторжения постоянно обстреливала Карловку, нанося удары именно по плотине, пренебрегая тем, что от пренебрегающих тем, что отвергают тех, что отвергают граждане", — написал Павел Кириленко.
Также он отметил, что Донецкие власти были готовы к таким событиям, поэтому спасательные службы уже начали действовать по определенному алгоритму. Если потребуется, в подтопленных селах будет начата эвакуация гражданского населения.
Кроме того, местные депутаты провели срочное заседание по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. В Донецкой области создали штаб для преодоления последствий этой чрезвычайной ситуации.
Напомним, что на деоккупированной территории Донбасса прокуроры документируют преступления, совершенные российской армией. Правоохранители обнаружили тела погибших местных и полностью разрушены дома в селе Богородичном.
Российские оккупационные войска нанесли авиаудар по городу Торецк. Повреждены школа, религиозная постройка и многоэтажки. К счастью, обошлось без пострадавших.
В понедельник, 22 мая, украинские пограничники вместе с десантниками ликвидировали полевой состав оккупантов в Донецкой области. Кроме боеприпасов также самоликвидировалось пять захватчиков.