Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Кириленко сообщил, что в Донецкой области оккупанты разрушили дамбу Карловского водохранилища arrow

Кириленко сообщил, что в Донецкой области оккупанты разрушили дамбу Карловского водохранилища

25 мая 2023 23:36
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач
Кириленко сообщил, что в Донецкой области оккупанты разрушили дамбу Карловского водохранилища
Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко. Фото: Павел Кириленко
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач

Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что оккупанты разрушили дамбу Карловского водохранилища. Несколько деревень оказались под угрозой подтопления.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

Читайте также:

Оккупанты разрушили плотину

"Рашисты разрушили дамбу Карловского водохранилища — под угрозой подтопления оказались поселки Галицыновка, Желанне-1 и Желанне-2. Российская оккупационная армия с начала широкомасштабного вторжения постоянно обстреливала Карловку, нанося удары именно по плотине, пренебрегая тем, что от пренебрегающих тем, что отвергают тех, что отвергают граждане", — написал Павел Кириленко.

Также он отметил, что Донецкие власти были готовы к таким событиям, поэтому спасательные службы уже начали действовать по определенному алгоритму. Если потребуется, в подтопленных селах будет начата эвакуация гражданского населения.

Кроме того, местные депутаты провели срочное заседание по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. В Донецкой области создали штаб для преодоления последствий этой чрезвычайной ситуации.

Напомним, что на деоккупированной территории Донбасса прокуроры документируют преступления, совершенные российской армией. Правоохранители обнаружили тела погибших местных и полностью разрушены дома в селе Богородичном.

Российские оккупационные войска нанесли авиаудар по городу Торецк. Повреждены школа, религиозная постройка и многоэтажки. К счастью, обошлось без пострадавших.

В понедельник, 22 мая, украинские пограничники вместе с десантниками ликвидировали полевой состав оккупантов в Донецкой области. Кроме боеприпасов также самоликвидировалось пять захватчиков.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

14:09 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

обновлено:

17:52 Как привлечь богатство? Топ-10 сильнейших молитв на деньги

Новость с видео

18:28 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

06:24 В Украине планируют освободить от военной службы еще одну категорию граждан

00:25 Приват24 временно прекратит работу: банк назвал причину

Вадим Столар: Вынужденные переселенцы узнают столицу благодаря нашему проекту "Знакомься: Киев!"

обновлено:

18:05 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2023 году?

Новость с видео

07:00 В Украину идет фронт дождей: какие области зальет больше всего

22:10 Нацкомиссия повысила тарифы на электроэнергию: детали

12:04 Мудрик решил, где продолжит карьеру

05:43 УБД и участник войны: в чем существенная разница и предоставляемые льготы

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас