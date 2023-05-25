Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко. Фото: Павел Кириленко

Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что оккупанты разрушили дамбу Карловского водохранилища. Несколько деревень оказались под угрозой подтопления.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

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"Рашисты разрушили дамбу Карловского водохранилища — под угрозой подтопления оказались поселки Галицыновка, Желанне-1 и Желанне-2. Российская оккупационная армия с начала широкомасштабного вторжения постоянно обстреливала Карловку, нанося удары именно по плотине, пренебрегая тем, что от пренебрегающих тем, что отвергают тех, что отвергают граждане", — написал Павел Кириленко.

Также он отметил, что Донецкие власти были готовы к таким событиям, поэтому спасательные службы уже начали действовать по определенному алгоритму. Если потребуется, в подтопленных селах будет начата эвакуация гражданского населения.

Кроме того, местные депутаты провели срочное заседание по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. В Донецкой области создали штаб для преодоления последствий этой чрезвычайной ситуации.

Напомним, что на деоккупированной территории Донбасса прокуроры документируют преступления, совершенные российской армией. Правоохранители обнаружили тела погибших местных и полностью разрушены дома в селе Богородичном.

Российские оккупационные войска нанесли авиаудар по городу Торецк. Повреждены школа, религиозная постройка и многоэтажки. К счастью, обошлось без пострадавших.

В понедельник, 22 мая, украинские пограничники вместе с десантниками ликвидировали полевой состав оккупантов в Донецкой области. Кроме боеприпасов также самоликвидировалось пять захватчиков.