Кириленко розповів, скільки разів за добу окупанти обстрілювали Донецьку область

Павло Кириленко

Начальник Донецької ОВА Павло Кириленко розповів про ситуацію в області на ранок 28 березня. За його словами, всього за добу російські окупанти вбили двох людей та поранили ще 33.

Про це Кириленко написав у своєму Telegram-каналі.

Деталі

"Напередодні росіяни завдали ракетного удару по Слов’янську — вбили двох цивільних, поранили ще 28. Зруйновано адміністративні та офісні будівлі, пошкоджено п'ять багатоповерхівок і сім приватних будинків. Пізно ввечері ракетного удару зазнав Краматорськ – пошкоджено дитсадок, школу та будівлю підприємства, без жертв", — розповів Кириленко.

На Донецькому напрямку місто Курахове сім разів потрапило під артобстріл. Внаслідок російської атаки пошкоджено будівлю державного підприємства.

На Горлівському напрямку дві людини поранено та два будинки пошкоджено у Костянтинівці. Відомо про щонайменше одного пораненого у Бахмуті.

Гучно було в Торецькій та Часовоярській громадах. У Соледарській громаді під вогнем опинилися — Міньківка, Оріхово-Василівка, Федорівка та Роздолівка.

На Лисичанському напрямку два дрони-камікадзе ударили по Зарічному — без жертв.

Нагадаємо, за час війни, наголосив Павло Кириленко, від дій російських військ на території Донецької області загинули 1436 мирних громадян.

Також ми писали, у Слов'янську Донецької області зросла кількість загиблих внаслідок російського ракетного удару. Загинуло щонайменше двоє людей, ще 32 — поранено.

Додамо, росіяни продовжують тероризувати та обстрілювати мирне населення у Донецькій області. Упродовж доби, 24 березня, окупанти вбили двох жителів Донеччини, ще трьох — поранили.